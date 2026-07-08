Grafen lassen den Testspiel-Knoten platzen

Neufraunhofens Angreifer Kilian Bauer zeigte enorme Spielfreude und erzielte per Distanzschuss und mit einem direkten Freistoß einen Doppelpack beim 9:1-Kantersieg über Bonbruck/Bodenkirchen. – Foto: Thomas Martner

Am Wochenende herrschte bei der Nullnummer des SV Neufraunhofen trotz großer Dominanz gegen Kreisligist Velden-Eberspoint noch Ladehemmung. Bereits am Dienstag entfaltete der Bezirksligist gegen den nächsten Kreisliga-Vertreter FC Bonbruck/Bodenkirchen seine volle Wucht und gewann deutlich mit 9:1 (6:0).

„Da hat nahezu alles geklappt“, war Trainer Christian Endler äußerst zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Zwar hatte BoBo nach einem Querpass den ersten Treffer auf dem Fuß, aber Stefan Brenninger (5.) und Daniel Dollmann (6.) gaben per Doppelschlag früh die Richtung vor. Die Gäste ließen mit einem Pfostenschuss nochmal kurz aufhorchen, aber dann begann die Torsause der Grafen endgültig. Kilian Bauer (13.), Stefan Brenninger (34.) und zwei Treffer von Michael Gerauer (18., 44.) erhöhten das Ergebnis zur Pause auf 6:0.