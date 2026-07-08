Grafen lassen den Testspiel-Knoten platzen

Am Wochenende herrschte bei der Nullnummer des SV Neufraunhofen trotz großer Dominanz gegen Kreisligist Velden-Eberspoint noch Ladehemmung. Bereits am Dienstag entfaltete der Bezirksligist gegen den nächsten Kreisliga-Vertreter FC Bonbruck/Bodenkirchen seine volle Wucht und gewann deutlich mit 9:1 (6:0).
„Da hat nahezu alles geklappt“, war Trainer Christian Endler äußerst zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Zwar hatte BoBo nach einem Querpass den ersten Treffer auf dem Fuß, aber Stefan Brenninger (5.) und Daniel Dollmann (6.) gaben per Doppelschlag früh die Richtung vor. Die Gäste ließen mit einem Pfostenschuss nochmal kurz aufhorchen, aber dann begann die Torsause der Grafen endgültig. Kilian Bauer (13.), Stefan Brenninger (34.) und zwei Treffer von Michael Gerauer (18., 44.) erhöhten das Ergebnis zur Pause auf 6:0.
In Minute 51 stellte Tobias Bitzer nach Flanke auf 7:0, leistete sich aber in der 60.Minute einen Stockfehler, sodass Florian Edl mit einem sehenswerten Schlenzer den Ehrentreffer erzielen konnte. Per direktem Freistoß schoss Kilian Bauer (66.) das 8:1, ehe Florian Schoene mit dem 9:1 den Endstand herstellte (82.).
„Heute haben wir offensiv gezeigt, was wir können. Jetzt hoffe ich, dass wir am Samstag auch defensiv ein Feuerwerk abbrennen“, blickt Endler auf die Generalprobe am Samstag gegen Bayernligaaufsteiger TSV 1880 Wasserburg. Anstoß ist um 14 Uhr im Waldstadion.