Grafen freuen sich auf den Auftakt zuhause

SVN-Neuzugang Luca Mohr hinterließ in der Vorbereitung einen starken Eindruck und kann sich berechtigte Hoffnung auf einen Startelfeinsatz am Samstag machen. – Foto: Thomas Martner

Die Bezirksliga West startet nach der gewohnt kurzen Sommerpause am Wochenende in die neue Saison 2026/2027. Für den SV Neufraunhofen geht es nach der vierwöchigen Vorbereitung nun also endlich wieder um Punkte. Zum Start gastiert Aufsteiger TSV Neustadt/Donau am Samstag um 15:30 Uhr im Waldstadion.

„Die Vorbereitung war kurz und knackig. Jetzt freuen wir uns aber endlich wieder um etwas Zählbares zu kämpfen“, spricht Trainer Christian Endler die Gedanken seiner Kicker stellvertretend aus. Dabei blickt der 55-Jährige auf eine durchaus gelungene Vorbereitung zurück. Gegen drei Kreisligisten zeigte man eine sehr spielbestimmende Leistung und gewann einmal sogar 9:1. Aber auch bei den Niederlagen gegen Dorfen (1:2, BZL Obb) oder Wasserburg (0:3; Bayernliga) stimmte die Leistung der Grafen. „Wir haben sowohl offensiv gezeigt, wozu wir im Stande sind, waren aber auch gierig beim Verteidigen. Jetzt gilt es das Gezeigte ‚nur‘ noch auf den Platz zu bringen“, weiß Endler vom schwierigen Transfer von Vorbereitung auf Ligaalltag.