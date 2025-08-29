"Grafen" fordern Primus Kelheim - Schierling empfängt Ergolding

Auf den noch ungeschlagenen Leader ATSV Kelheim wartet am achten Spieltag der Bezirksliga West eine sehr unangenehme Auswärtsaufgabe. Die Truppe von Coach Jürgen Schmid muss beim formstarken SV Neufraunhofen Farbe bekennen. Im breiten Verfolgerfeld haben der Rangzweite Türk Gücü Straubing (gegen ASCK Simbach) sowie der Dritte TV Aiglsbach (gegen FC-DJK Simbach) dagegen vermeintlich lösbare Heimspiele vor der Brust. Ein extrem interessantes Match steigt am Sonntag in Schierling, wo der heimische TV den FC Ergolding erwartet.

Personal: Definitiv nicht dabei sind Salah Ettalii, Tom Riegelsberger und Ben Ritzinger (alle Urlaub) sowie Thomas Bauer (verletzt). Max Rabl, Jonas Haas und Moritz Limmer könnten wieder eine Option sein.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach dem Sieg gegen Pfarrkirchen dürfen wir am Freitag zum SV Neufraunhofen, bei dem im Sommer ein kleiner Umbruch stattgefunden hat. Mit Trainer-Ikone Christian Endler steht ein sehr erfahrener Trainer an der Linie, den wir aus früheren Duellen noch sehr gut kennen und schätzen. Neben den erfahrenen Spielern um Michael Gerauer wurden im Sommer einige junge Akteure in den Kader integriert. Wir selbst kennen den Gastgeber schon über viele Jahren aus diversen Duellen und wissen um die Stärke der Mannschaft und Schwierigkeit, in Neufraunhofen zu punkten. Das Minimalziel ist ein Unentschieden,dazu müssen wir aber eine Top-Leistung abrufen, ansonsten wird in diesem Hexenkessel nichts zu ernten sein.

Personal: Mit Tobias Brenninger (Syndesmoseband), Kilian Bauer (Sprunggelenk), Johannes Körbl, Stefan Brenninger (beide Außenband) sowie Dion Rexhepi (Urlaub) und Roman Kratzer (Rotsperre) stehen sechs Akteure auf der Ausfallliste.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Unser Sieg in Simbach war teuer erkauft. Wieder haben sich zwei Spieler nach Foulspielen eine Bänderverletzung zugezogen. Zudem mussten wir noch eine fragwürdige rote Karte in Kauf nehmen. Aber die Jungs haben einen tollen Fight geliefert und absolut verdient die drei Punkte mitgenommen. Jetzt haben wir ein richtiges Topspiel gegen Kelheim. Der ATSV spielt bis jetzt eine überragende Runde. Natürlich hat sich unser Kader durch die Verletzungen reduziert, aber wir werden jetzt noch mehr in unser Spiel investieren. Das ist die DNA meiner Spieler, jeder wird noch eine Schippe drauflegen."

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Schade, dass es gegen Neufraunhofen nicht mit einem Punkt geklappt hat. Die Leistung hat aber wie die Spiele zuvor erneut gestimmt. Mit Aiglsbach wartet jetzt bereits das nächste Brett, dementsprechend sind die Rollen klar verteilt. Wir wollen wieder an unser Limit, nicht mehr und nicht weniger. Gelingt uns das, kann es sehr unangenehm gegen uns sein."

Personal: Simon Maier wird sicher ausfallen. Hinter dem Einsatz von Fabian Rasch steht noch ein großes Fragezeichen. Dafür kehrt Daniel Aulbach zurück in den Kader.

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Mit dem FC-DJK Simbach erwarten wir eine körperlich äußerst robuste Truppe, die ganz unangenehm zu spielen ist. Mit ihrer schnörkellosen Spielweise konnten sie auf Bezirksebene schon einige Gegner überrumpeln. Für uns gilt es kämpferisch voll dagegen zu halten, um unseren Lauf fortsetzen zu können."

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Samstag kommt mit dem SC Falkenberg ein Kontrahent aus dem Landkreis zu uns an die Rennbahn. Der Aufsteiger hat bereits einige Punkte eingefahren. Wir wollen versuchen, die drei Punkte bei uns zu behalten, da wir unbedingt anfangen müssen zu punkten. Auch wenn die Vorzeichen schlecht stehen, werden wir dennoch nicht den Kopf in den Sand stecken und versuchen etwas Zählbares aus der Partie mitzunehmen."

Personal: Mit Julian Huber, Simon Stehr, Max Grabow und Tom Berger fallen vier Stammkräfte definitiv aus. Ob es bei Stefan Linhart für einen Kurzeinsatz reicht, entscheidet sich erst am Spieltag.







Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Ein Punktspiel in Pfarrkirchen ist für unseren Verein ein absolutes Highlight. Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir zufrieden, allerdings haben wir die letzten Wochen nicht so gepunktet wie erhofft. Deshalb wollen wir schon wieder mal einen Sieg einfahren, auch wenn das in Pfarrkirchen natürlich extrem schwer wird. Die TuS spielt gefühlt schon ewig in der Bezirksliga und hat eine gute Mannschaft. Aber vielleicht können wir ja ein Pünktchen ergattern."

Personal: Neben den Langzeitverletzten Jakob Frischhut und Maxi Ginghuber sind die Einsätze von Martin Nagl und Dominik Maierhofer noch unklar.





Seit dem ersten Spieltag wartet der TV Geisenhausen nun schon auf ein Erfolgserlebnis. – Foto: Charly Becherer









Morgen, 16:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid TV Geisenhausen Geisenhausen 16:00 PUSH

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Trotz des Remis gegen Plattling war ich mit unserer Leistung insgesamt einverstanden. Wenn wir die gleichen PS auch am Samstag auf den Platz bringen, bin ich optimistisch, dass die drei Punkte in Langquaid bleiben, wenngleich wir unseren Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen werden." Personal: Bis auf Jannik Möller und Patrick Slodarz (beide verletzt) sowie den noch verhinderten Leon Schlegel steht der komplette Kader zur Verfügung.

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Aller guten Dinge sind drei! Mit dem TSV Lanquaid haben wir im dritten Spiel hintereinander einen der Dinos und Titelanwärter der Liga vor der Brust. Aber bange machen gilt nicht. In den letzten zwei Spielen konnten wir spielerisch gut mithalten, einzig die Cleverness und Zweikampfstärke der vielen jungen Eigengewächse fehlt noch. Auffallend ist, dass wir in der Offensive unser Spiel nicht durchbringen und deshalb viele Torchancen kurz vor der Ausführung verpuffen. Hier muss dringend der Bock umgestoßen werden. In Langquaid werden wir versuchen, mit Zweikampfstärke den Gegner von unserem Tor fern zu halten und in der Offensive die Chancen besser auszunutzen." Personal: Neben den drei Dauerverletzten werden noch Martin Lehrhuber (beruflich verhindert) und Markus Luginger (Urlaub) fehlen. Dafür stehen die Offensivkräfte Tim Buchner und Mario Ulbrich wieder zur Verfügung.









Morgen, 16:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing SpVgg Plattling Plattling 16:00 PUSH

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Mit der SpVgg Plattling wartet der nächste Aufsteiger auf uns, der gut in die Saison gestartet ist. Wir wollen an die kämpferische Leistung aus Falkenberg anknüpfen und uns dieses Mal auch offensiv zielstrebiger präsentieren. Positiv ist, dass wir diese Woche wieder einige Urlauber zurück haben." Personal: Bis auf Valentin Kainz und Arjan Lashani können die Gäubodenstädter aus dem Vollen schöpfen.

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "In den vergangenen Wochen hat die Mannschaft konstant starke Leistungen gezeigt, darauf können wir sehr zufrieden zurückblicken. Nun gilt es, den nächsten Schritt zu machen. In Straubing wird entscheidend sein, dass wir alle Grundtugenden auf den Platz bringen und vor allem im Spiel mit Ball fehlerfrei agieren. Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben können." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.







Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir wollen zuhause gegen Simbach den nächsten Dreier einfahren. Ich bin derzeit mit der Offensive nicht so zufrieden, wir brauchen zu viele Chancen für ein Tor und brauchen zu lange beim Umschalten. Simbach steht defensiv sehr kompakt und es wird schwer sie zu knacken." Personal: Die traditionelle Urlaubszeit bei Türk Gücü ist vorbei und so sind mit Ausnahme von Yusuf Cetin (Urlaub) alle Akteure wieder einsatzbereit.

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Die letzten Wochen waren hart – sowohl was die Ergebnisse betrifft als auch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, zu wenig Zugriff aufs Spiel bekommen und uns in entscheidenden Momenten nicht clever genug verhalten. Jetzt wartet mit Türk Gücü Straubing eine der besten Mannschaften der Liga auf uns. Ein Team mit viel Qualität und Selbstvertrauen, das spielerisch stark auftritt. Entscheidend wird sein, dass wir mutig auftreten, als Einheit verteidigen und unsere Chancen konsequent nutzen. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie mit Leidenschaft, Einsatz und Überzeugung auf den Platz geht und jeder alles gibt." Personal: Bis auf Thomas Hofinger und Namik Helic sind bei den Innstädtern alle Mann an Bord.



Trotz Tabellenplatz zwei ist Türk Gücüs Coach Asllan Shalaj aktuell nicht zufrieden mit seinen Schützlingen. – Foto: Charly Becherer







So., 31.08.2025, 16:00 Uhr TV Schierling Schierling FC Ergolding Ergolding 16:00 live PUSH

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag erwartet uns ein echter Kracher gegen Ergolding. Der FCE hat wie wir eines der jüngsten Teams in der Liga und ist spielerisch eines der Top-Teams. Wir wollen an unserer Heimbilanz arbeiten und uns mindestens einen Punkt erspielen." Personal: Mit Bennet Ademaj, Daniel Bauer, Daniel Berzl, Dion Galuschko, Marco Kerscher, Fabian Körner, Julian Mayer, Michael Pinzinger, Andrej Stojanov und Emilian Lichtenegger steht nahezu eine komplette Elf nicht zur Verfügung.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Durch die letzten Siege haben wir uns ein echtes Topspiel erarbeitet und darauf freuen wir uns jetzt. Schierling zählt genauso wie wir zu den Vereinen, die vorne mitspielen können und wollen. Eine Garantie gibt es aber bei der Philosophie, die unsere beiden Vereine verfolgen, immer wieder auf junge Talente zu setzen und keine Garantie einzukaufen, nie. Wir waren in den letzten Spielen hinten sehr stabil und vorne relativ effektiv. Daran gilt es anzuknüpfen, wenn wir in Schierling nicht leer ausgehen wollen." Personal: Daniel Bauer hat sich in den Urlaub verabschiedet. Dafür ist Ivan Rados aus selbigem zurück. Jeremy Okkert, Salvatore Cafariello und Akim Ouro-Agrignan sind diese Woche wieder richtig ins Training eingestiegen und könnten womöglich wieder eingreifen.





Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir spielen am Sonntag zuhause gegen Sallach und wollen den ersten Saisonsieg landen." Personal: Beim FCW fehlt neben den Langzeitausfällen Daniel Knogler und Sebastian Zettl auch Leander Küfner. Der zuletzt aus privaten Gründen abwesende Spielertrainer Christian Brandl meldete sich unter der Woche mit einem Dreierpack beim 6:1-Sieg im Totopokal bei Kreisklassist TSV Vilslern zurück und ist wieder mit von der Partie.