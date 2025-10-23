Ein intensives Duell lieferten sich Ergoldings Thomas Huf und Neufraunhofens Tobias Brenninger bereits beim 0:0 im Hinspiel. Am Freitagabend wird ein ebenso heißes Duell der beiden Rivalen erwartet. – Foto: Alfred Brumbauer

Grafen empfangen Herbstmeister Ergolding zum Rückrundenauftakt Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West Ergolding Neufraunhof.

Am Freitagabend starten erneut der SV Neufraunhofen und der FC Ergolding die Runde in der Bezirksliga West. Um 19 Uhr wollen die vor der Saison hochgehandelten Rivalen erfolgreich in die Rückserie starten, wobei der FCE als Herbstmeister im Waldstadion als klarer Favorit ins Rennen geht. Beim Eröffnungsspiel der Bezirksliga wussten beide Teams noch nicht, wo die Reise hingehen würde. Sowohl das Team von Michael Heckner als auch die Mannschaft von Christian Endler wurden neben den favorisierten Straubingern als Anwärter für den Titel gehandelt. Eine disziplinierte und hochklassige Nullnummer mit leichten Neufraunhofner-Feldvorteilen unterstrich zunächst die These. Nach 15 Spieltagen erfüllt aber nur noch der FC Ergolding diese Erwartungen.

Beim SV Neufraunhofen schlug das Verletzungspech gnadenlos zu, sodass durch die Ausfälle von Leistungsträgern wie Stefan und Tobias Brenninger, Kilian Bauer oder Torhüter Thomas Huber die positiven Ergebnisse ausblieben. Erst mit dem 2:0-Sieg am vergangenen Samstag in Pfarrkirchen konnte eine vier Spiele Sieglos-Serie mit drei Niederlagen beendet werden. Nach der Hälfte der Saison befinden sich die Grafen im Tabellenmittelfeld auf Platz 8 mit nahezu gleichem Abstand nach oben wie nach unten. Anders schaut die Lage bei den Landshutern aus. Der FC Ergolding schlug im Topspiel am letzten Spieltag den bisherigen Spitzenreiter ATSV Kelheim mit 2:1 und setzte sich zum ersten Mal in der Saison selbst auf den Thron. Die Herbstmeisterschaft auf den letzten Drücker ist der kontinuierlichen Arbeit des akribischen Michael Heckner zu verdanken, der aus dem sehr jungen ein funktionierendes Team geformt hat. Dennoch ist die Tabellenführung für den FCE nur eine Momentaufnahme, da noch immer fünf Mannschaften im Titelrennen involviert sind und diese nur vier Punkte trennen.