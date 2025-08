Grafen durch Fehler und Chancenwucher nur Remis

Es war am Ende ein komisches Spiel zwischen dem SV Neufraunhofen und dem FC Walkertshofen. Beim 2:2-Unentschieden unterliefen dem SVN eklatante Abwehrschnitzer, die der Truppe von Christian Brandl einfach Tore ermöglichten. Auf der Gegenseite nutzte man die Überlegenheit samt Chancenwucher nicht und ließ am Ende zwei Punkte liegen.

„Pleiten, Pech und Pannen von uns. Nach nur drei Minuten sind wir nach einem brutalen Abspielfehler in Rückstand geraten“, sprach Grafen-Trainer Christian Endler den frühen Gegentreffer an. Christian Brandl nahm das Geschenk dankend. Im Anschluss spielte nur der SVN, scheiterte am immer wieder am finalen Pass oder der eigenen Ungeduld. Stefan Brenningers Chance, die Keeper Michael Wehdanner entschärfte, war noch die beste Möglichkeit. Kilian Bauers Schuss, sowie die zwei Abschlüsse von Michael Gerauer verpufften. „Wir haben uns Chance um Chance erspielt und dann auch den verdienten Ausgleich. Darauf bringt uns ein neuer haarsträubender Fehler in Rückstand“, so Endler. Thomas Niedermeier machte in der 25.Minute per Flachschuss den überfälligen Ausgleich, ehe Neufraunhofen nur drei Minuten später eine Ecke nicht weg brachte. Alexander Langwieser schlenzte die Kugel dankend zum 1:2 ins Netz. Thomas Niedermeier und Tobias Bitzer ließen dann wieder zwei Möglichkeiten aus, ehe Tobias Brenninger nach überharten Einsteigen des FCW noch vor der Pause verletzt runter musste.