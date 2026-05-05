Grafen drehen Heimspiel mit der letzten Luft

SVN-Leader Michael Gerauer scheiterte erst noch mit einem Foulelfmeter am Keeper, ehe er fünf Minuten später doch den Ausgleich erzielte. – Foto: Alfred Brumbauer

Der SV Neufraunhofen holt aktuell die allerletzten Kraftreserven hervor. Mit elf Spielern drehten die Grafen das Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSV Langquaid und schoben sich mit dem 2:1-Sieg auf den sechsten Tabellenplatz vor.

„Erst einmal ein großes Kompliment an die Jungs. Was sie aktuell abreißen und über die Schmerzgrenze gehen, ist phänomenal“, schwärmt SVN-Coach Christian Endler von seinem Team, dass am Sonntag mit elf Spielern und vier Aushilfen aus der abstiegsbedrohten zweiten Mannschaft auftrat. Dennoch merkte man beiden Teams den geringen sportlichen Wert der Partie bei sommerlichen 26 Grad an. Neufraunhofen zwang Keeper David Meißner durch Tobias Brenninger früh zu einer starken Parade. Später traf Tobias Bitzer nach einer Ecke nur den eigenen Mann und Thomas Niedermeier verfehlte das leere Tor gänzlich. Die seit neun Spielen sieglosen Langquaider kamen dann mit deren erster Chance zur Führung. Einen Konter schloss Jonas Brunner mit einem Kopfball zum 0:1 ab (30.). „Wir sind überhaupt nicht reingekommen, waren im Passspiel brutal ungenau und hatten viele schlechte erste Kontakte“, ärgerte sich der SVN-Coach, dessen Team sich im zweiten Durchgang steigerte. „Nach der Pause war es dann deutlich besser: genauer, druckvoller und zielstrebiger.“