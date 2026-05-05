Grafen drehen Heimspiel mit der letzten Luft

Der SV Neufraunhofen holt aktuell die allerletzten Kraftreserven hervor. Mit elf Spielern drehten die Grafen das Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSV Langquaid und schoben sich mit dem 2:1-Sieg auf den sechsten Tabellenplatz vor.
„Erst einmal ein großes Kompliment an die Jungs. Was sie aktuell abreißen und über die Schmerzgrenze gehen, ist phänomenal“, schwärmt SVN-Coach Christian Endler von seinem Team, dass am Sonntag mit elf Spielern und vier Aushilfen aus der abstiegsbedrohten zweiten Mannschaft auftrat. Dennoch merkte man beiden Teams den geringen sportlichen Wert der Partie bei sommerlichen 26 Grad an. Neufraunhofen zwang Keeper David Meißner durch Tobias Brenninger früh zu einer starken Parade. Später traf Tobias Bitzer nach einer Ecke nur den eigenen Mann und Thomas Niedermeier verfehlte das leere Tor gänzlich. Die seit neun Spielen sieglosen Langquaider kamen dann mit deren erster Chance zur Führung. Einen Konter schloss Jonas Brunner mit einem Kopfball zum 0:1 ab (30.). „Wir sind überhaupt nicht reingekommen, waren im Passspiel brutal ungenau und hatten viele schlechte erste Kontakte“, ärgerte sich der SVN-Coach, dessen Team sich im zweiten Durchgang steigerte. „Nach der Pause war es dann deutlich besser: genauer, druckvoller und zielstrebiger.“
Thomas Niedermeier und Stefan Brenninger ließen noch beste Chancen liegen, ehe Neufraunhofen in der 67.Minute nach einem Foul an Niedermeier einen berechtigen Strafstoß bekam. Michael Gerauers Versuch hielt Keeper Meißner, der fünf Minuten später jedoch machtlos war. Eine Flanke landete über Tobias Bitzer bei Gerauer, der aus 14 Metern mit links unhaltbar einschoss (72.). Bei den Gästen gab es lediglich noch einen Torschuss ans Außennetz. Die Grafen drückten weiter aufs Tempo. Stefan Brenninger scheiterte noch mit zwei Abschlüssen, ehe sich Tom Niedermeier stark durchsetzte und via sattem Linksschuss zum 2:1-Sieg traf. „Alles in allem war es aber sicherlich ein glücklicher Sieg, weil wir an diesem Tag nicht gut gespielt haben“, resümierte Christian Endler am Schluss.