Grafen bezahlen Arbeitssieg in Simbach teuer

Sportlich läuft es beim SV Neufraunhofen wieder rund. Am Samstag gelang den Grafen am 7.Spieltag der Bezirksliga West mit dem 2:1-Arbeitssieg beim FC-DJK Simbach/Landau der zweite Dreier in Folge. Personell musste der SVN aber harte Ausfälle hinnehmen, weshalb sich der Kader auf ein Minimum reduziert.

„Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. In der Anfangs-Viertelstunde waren wir sehr beschäftigt mit verteidigen. Danach konnten wir uns etwas befreien und hatten auch gute Aktionen nach vorne“, resümiert SVN-Trainer Christian Endler die Anfangsphase der Partie, bei der Simbachs Thomas Einhell nach zehn Minuten aus stark abseitsverdächtiger Position den Innenpfosten traf. Neufraunhofen kam immer besser ins Spiel und traf selbst durch Manuel Eckl per Konter und Stefan Brenninger aus der Distanz den Pfosten. Bei einem erneuten Pfostenschuss von Brenninger staubte Thomas Niedermeier aus dem Abseits zur vermeintlichen Führung ab, die der agile Brenninger wenig später mit einem satten Schuss ins kurze Eck selbst besorgte (35.). Der FCS bei einer Flut an Standards zwar gefährlich, aber ohne echte Möglichkeit.