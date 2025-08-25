Grafen bezahlen Arbeitssieg in Simbach teuer

Sportlich läuft es beim SV Neufraunhofen wieder rund. Am Samstag gelang den Grafen am 7.Spieltag der Bezirksliga West mit dem 2:1-Arbeitssieg beim FC-DJK Simbach/Landau der zweite Dreier in Folge. Personell musste der SVN aber harte Ausfälle hinnehmen, weshalb sich der Kader auf ein Minimum reduziert.
„Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. In der Anfangs-Viertelstunde waren wir sehr beschäftigt mit verteidigen. Danach konnten wir uns etwas befreien und hatten auch gute Aktionen nach vorne“, resümiert SVN-Trainer Christian Endler die Anfangsphase der Partie, bei der Simbachs Thomas Einhell nach zehn Minuten aus stark abseitsverdächtiger Position den Innenpfosten traf. Neufraunhofen kam immer besser ins Spiel und traf selbst durch Manuel Eckl per Konter und Stefan Brenninger aus der Distanz den Pfosten. Bei einem erneuten Pfostenschuss von Brenninger staubte Thomas Niedermeier aus dem Abseits zur vermeintlichen Führung ab, die der agile Brenninger wenig später mit einem satten Schuss ins kurze Eck selbst besorgte (35.). Der FCS bei einer Flut an Standards zwar gefährlich, aber ohne echte Möglichkeit.
Nach der Pause ein ähnliches Bild, bei dem die Grafen in der 57.Minute nachlegten. Thomas Niedermeier eroberte den Ball und setzte Kilian Bauer für das 2:0 in Szene. In der Folge wurde die Partie ruppiger. Stefan Brenninger wurde böse erwischt und musste ausgewechselt werden, ehe es eine Viertelstunde vor Schluss für Kilian Bauer nach einem Foulspiel nicht mehr weiterging. Nun rückte Schiedsrichter Simon Leebmann zum Leidwesen der Gäste in den Fokus. Erst zeigte er beim Foul am durchgebrochenen Manuel Eckl nur Gelb, ehe er ein Foul von Stürmer Husel an Verteidiger Roman Kratzer übersah und so Tobias Lieb alleinstehend den Anschlusstreffer erzielen konnte (86.). Zwei Minuten später zückte Leebmann dann für Kratzer irritierenderweise Rot, als dieser zwar Lieb 20 Meter vor dem Tor zu Fall brachte, in der Mitte aber noch zwei Abwehrspieler eingreifen hätten können. Der Sieg ging zwar trotzdem an die Gäste, die sich aber nur bedingt freuen konnten. „Wir haben verdient gewonnen, aber die Freude ist durch die Verletzungen und den unverständlichen Platzverweis stark getrübt“, so der konsternierte Christian Endler.