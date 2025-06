Graf, Bauer und Meyer verlassen den SSV Jahn

Jonas Bauer, der auf einige Einsätze in der 2. und 3. Liga zurückblicken darf, verlässt die Domstädter Richtung Hessen. Der 21-jährige Offensivspieler wurde am heutigen Dienstag von Eintracht Frankfurt als Neuzugang für die U21 (Hessenliga) vorgestellt. In der abgelaufenen Spielzeit brachte es Bauer immerhin auf acht Zweitliga-Einsätze, in der Saison zuvor kam er 14 Mal in der 3. Liga zum Einsatz. Auch in der Regensburger U21 zählte der gebürtige Pfaffenhofener – wenn er denn dem Spieltagskader angehörte – zu einer wichtigen Offensivkraft in der Bayernliga Nord.



Nino Berndroth, der die Kaderplanung U17 bis U21 bei Eintracht Frankfurt leitet, sagt auf der Vereins-Homepage folgendes über den Neuzugang: „Dass wir mit Jonas einen Offensivspieler verpflichten konnten, der bereits Erfahrungen in der 2. und 3. Liga sammeln konnte, aber auch im Herrenbereich insgesamt schon viele Spiele gemacht hat, ist ein tolles Signal und gibt unserer U21 viel Qualität im Offensivbereich. Jonas bringt eine spannende Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial mit und wir freuen uns darauf, mit ihm gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.“



Zweitens hat sich auch Max Meyer gegen einen Verbleib in der Domstadt entschieden. Stattdessen läuft der 18-Jährige ab sofort für die U23 der SpVgg Greuther Fürth in der Regionalliga Bayern auf. Im November 2023 hatte Meyer beim Jahn seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Seitdem durfte er fünf Mal in der 3. Liga und vier Mal in der 2. Bundesliga ran. Im Gegensatz zu Bauer blieb ihm ein Startelfeinsatz aber verwehrt. Beim Nachwuchsteam des „Kleeblatt“ ist Meyer übrigens einer von acht neuen Spielern in diesem Sommer.



Am frühen Dienstagabend gab der SSV Jahn schließlich bekannt, dass auch Jannik Graf adieu sagt. Der 20-jährige Angreifer ist ein weiteres Eigengewächs, und zieht nun weiter zum neuformierten SV Sandhausen in die Regionalliga Südwest. Graf verbrachte die vergangene Saison 2024/25 bei der SpVgg Bayreuth auf Leihbasis. Sein Vertrag in Regensburg lief ursprünglich bis 2026. „Ich habe ein gutes Jahr in Bayreuth hinter mir, dort viele Erfahrungen sammeln können und mich sehr wohlgefühlt. Nun ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und in Sandhausen meine Entwicklung voranzutreiben“, sagt Graf zu seinem Abschied vom Jahn. Und weiter: „Ich bin meinem Jugendverein dankbar für alles, was ich hier lernen und erleben durfte. Regensburg werde ich weiter in meinem Herzen tragen.”