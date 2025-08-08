Gräselberg: "Wollen Kraft und Energie ins Sportliche stecken"

Wiesbaden. Sportlich gesehen lieferte der SC Gräselberg mit Platz zehn in der Kreisoberliga ordentlich ab. Doch leider hatten auch negative Momente die Saison begleitet, allen voran der Faustschlag eines Spielers gegen einen 73-jährigen Schiedsrichter bei einem Spiel der SC-Zweiten. Doch der SC gelobt nun nicht nur Besserung, sondern handelt scheinbar auch. Eine entsprechende Vereinsnachricht hat uns vom Verein, genauer gesagt SC-Schatzmeister Thomas Sauer, erreicht:

"Nachdem wir die vergangene Saison eher unrühmlich in der Presse vertreten waren, wollen wir das diese Saison gerne ändern und unsere Kraft und Energie ins Sportliche stecken. Den Vorfall vor einigen Monaten haben wir sehr ernst genommen und uns unter anderem der Initiative Fair Play Hessen angeschlossen. Über Fair Play Hessen haben wir am Mittwoch die erste Veranstaltung (90 Minuten) zum Thema „Gewaltprävention auf dem Fußballplatz“ mit zwei Konfliktmanagern der Initiative durchgeführt. Die Veranstaltung war mit 30 Mitgliedern (vorwiegend aktive Spieler) gut besucht. Unter anderem war auch die Club-Beraterin des HFV, Jutta Samii, anwesend. Bei Diskussionen, Fallbeispielen und Mitmachaktionen verging die Zeit wie im Fluge und es war eine rundum gelungene Aktion, die allen Anwesenden noch einmal die Wichtigkeit des Themas verdeutlicht hat".