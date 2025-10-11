Gräselberg empfängt Frauenstein zum Kreisoberliga-Spitzenspiel

Wiesbaden. Auf dem Hartplatz am Kallebad steigt am Sonntag (14.30 Uhr) das Spitzenspiel der Kreisoberliga Wiesbaden: Der SV Frauenstein ist zu Gast beim SC Gräselberg, der als Fünfter nur drei Punkte hinter der Spitze liegt (diese Zeitung überträgt im Livestream). Es ist das Duell der torgefährlichsten Teams der Liga.
Für die Gastgeber ist das Spiel ein weiteres Highlight in einer beachtlichen Entwicklung. Vor drei Jahren noch in der B-Klasse, hat sich Gräselberg mit Trainer Nima Khanbareh kontinuierlich nach oben gearbeitet. „Für uns ist das schon ein kleines Wunder“, sagt der 34-Jährige. „Wir sind ein kleiner Verein ohne große Jugend, mit wenig Sponsoren, aber mit enormem Zusammenhalt.“ Nach zwei Aufstiegen in Serie hat sich der SC in der KOL etabliert und will nun mehr. „Unser Ziel ist, oben mitzuspielen, am liebsten unter den ersten drei“, so Khanbareh.
Mit 34 Toren stellt Gräselberg die beste Offensive der Liga, doch zuletzt setzte es zwei Niederlagen – auch zu Hause, wo die Mannschaft auf dem eigenen Hartplatz noch nicht richtig in Tritt gekommen ist. „Manche Jungs haben Probleme mit dem Untergrund, weil sie Kunstrasen gewohnt sind“, erklärt der Trainer. „Aber das gehört dazu. Wir nehmen die Herausforderung an.“
Der SV Frauenstein reist als Tabellenzweiter an (unter der Woche gewann Delkenheim in Igstadt und ist vorläufig Tabellenführer) – mit sieben Siegen aus acht Spielen und der zweitbesten Torausbeute der Liga (32 Treffer). Erst beim letzten Spiel des SVF endete die Erfolgsserie mit der ersten Saisonniederlage in Kastel. Für Trainer Michael Klinkhammer aber kein Grund zur Sorge: „Wir wussten, dass irgendwann ein Rückschlag kommt. Entscheidend ist die Reaktion darauf.“ Klinkhammer führt den Erfolg seiner Mannschaft auf Kontinuität und Zusammenhalt zurück: „Nach zwei Jahren mit Höhen und Tiefen haben wir uns stabilisiert. Der Kader ist ausgewogen, die Stimmung in der Mannschaft top.“ Das Ziel bleibt trotz der starken Serie bodenständig: ein einstelliger Tabellenplatz. „Wir nehmen die gute Phase gerne mit, aber die Liga ist enorm eng.“
Ein Spektakel, dass die bisherigen Offensivleistungen beider Teams vermuten lässt, könnte der Hartplatz allerdings verhindern. „Ein Feuerwerk erwarte ich nicht“, so der Frauensteiner Trainer. „Auf so einem Platz ist es wichtig, früh in Führung zu gehen. Sonst wird’s schwer.“