Gräselberg empfängt Frauenstein zum Kreisoberliga-Spitzenspiel

Der SV Frauenstein reist als Tabellenzweiter an (unter der Woche gewann Delkenheim in Igstadt und ist vorläufig Tabellenführer) – mit sieben Siegen aus acht Spielen und der zweitbesten Torausbeute der Liga (32 Treffer). Erst beim letzten Spiel des SVF endete die Erfolgsserie mit der ersten Saisonniederlage in Kastel. Für Trainer Michael Klinkhammer aber kein Grund zur Sorge: „Wir wussten, dass irgendwann ein Rückschlag kommt. Entscheidend ist die Reaktion darauf.“ Klinkhammer führt den Erfolg seiner Mannschaft auf Kontinuität und Zusammenhalt zurück: „Nach zwei Jahren mit Höhen und Tiefen haben wir uns stabilisiert. Der Kader ist ausgewogen, die Stimmung in der Mannschaft top.“ Das Ziel bleibt trotz der starken Serie bodenständig: ein einstelliger Tabellenplatz. „Wir nehmen die gute Phase gerne mit, aber die Liga ist enorm eng.“

Klinkhammer: "Ein Feuerwerk erwarte ich nicht"

Ein Spektakel, dass die bisherigen Offensivleistungen beider Teams vermuten lässt, könnte der Hartplatz allerdings verhindern. „Ein Feuerwerk erwarte ich nicht“, so der Frauensteiner Trainer. „Auf so einem Platz ist es wichtig, früh in Führung zu gehen. Sonst wird’s schwer.“