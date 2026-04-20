Gräffs Treffer sorgt für Alemannias Kehrtwende

Waldalgesheim. Die Niederlagenserie ist vorüber. Alemannia Waldalgesheim kann in der Verbandsliga wieder gewinnen. Nach zuletzt vier Pleiten in Folge war es Nils Gräff, der mit seinem Tor im Heimspiel gegen die TSG Bretzenheim für die Kehrtwende sorgte. Bitter für die Gäste über die komplette Spielzeit hinweg ebenbürtig waren und sich vor 156 Zuschauern einen Zähler verdient gehabt hätten. Angesichts der Konstellation mit einer Heimmannschaft, für die es um nichts mehr ging und einer Gästeelf, die unbedingt noch Zähler für den Klassenerhalt braucht, hatte von vornherein kaum einer einen fußballerischen Leckerbissen erwartet.
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Alemannia-Trainer Elvir Melunovic hatte ein intensives und kampfbetontes Spiel gesehen, in dem beide Probleme hatten, sich in der Offensive Szenen zu erarbeiten und in die Box zu kommen. „Wir waren lange Zeit einen Tick aktiver, deshalb haben wir am Schluss gewonnen“, so der 54-Jährige, der auch wusste, „dass es heute keinen Preis für die Schönheit gab.“ Froh war der gebürtige Bosnier, „dass die Mannschaft mir geholfen hat, über eine schwierige Zeit hinwegzukommen und mich ein bisschen weiter in die Normalität gezogen hat.“
Für Gegenüber Timo Schmidt auf der Bretzenheimer Bank war es „nichts Neues, dass die Begegnungen gegen Waldalgesheim mit Ausnahme des Hinspiels chancenarm sind.“ Diesmal waren es vor der Pause lediglich zwei Szenen, in denen beide Abwehrreihen nicht ganz Herr der Lage waren. Den durchgelaufenen Seungwon Ko konnte Alemannia-Keeper Andrej Juric im letzten Moment noch den Ball vom Fuß klauen (27.), dann traf Gräff kurz vor dem TSG-Gehäuse den Ball nicht richtig (39.).
Nach Wiederanpfiff war der 26-Jährige dann zur Stelle, als die Bretzenheimer Abwehr den Ball nicht klären konnte, Konstantin Ludwig nachsetzte und der Abpraller schließlich vor den Füßen des Stürmers lag. Das Tor des Tages (51.) wurde der Schuss auch deshalb, weil Juric einen Schuss von Ko entschärfen konnte (55.) und Lars Frick für die Gäste nach Vorlage von Johannes Gehrling zwar artistisch im Fallen mit der Hacke zum Ball ging, das Gestänge aber klar verfehlte (86.). „Wenn es 0:0 oder 1:1 ausgeht, ist es ein gerechtes Ergebnis, mit dem beide Seiten leben können. So wurden wir für unsere einzige Unaufmerksamkeit bitter bestraft. Das tut weh“, bilanzierte Schmidt.
Für Ex-Alemanne Serdal Günes auf Bretzenheimer Seite war es „ein Stückweit nach Hause kommen“. Die Blauen sah er insgesamt einen Tick besser im Spiel. „Wir können uns keinen Vorwurf machen, hatten lange Zeit unsere Situationen, haben aber einmal gepennt.“ Ex-TSGler Justin Padberg hatte in der Innenverteidigung der Grün-Weißen zusammen mit Daniel Braun und Tobias Lautenbach und hinter Joshua Iten als Stabilitätsfaktor vor der Kette wieder für Sicherheit gesorgt.
„Gegen den alten Club zu spielen, ist immer besonders“, blickte der Routinier zurück auf ein „Spiel, wie es bei uns immer ist.“ Heißt: „Wenn wir so stehen wie heute und ein Tor machen, dann gewinnen wir auch.“ Dann ist für die Alemannia trotz dünnem Kader ganz viel möglich. Auch am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in der Auswärtspartie beim TuS Hohenecken.
Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Lauterbach, Shamshon – Grünewald, Iten, Ludwig (84. N. Schwarz) – Gräff (86. Houngbedji), Mehnatgir (90.+1 J. Schwarz)