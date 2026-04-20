Gräffs Treffer sorgt für Alemannias Kehrtwende

Für Ex-Alemanne Serdal Günes auf Bretzenheimer Seite war es „ein Stückweit nach Hause kommen“. Die Blauen sah er insgesamt einen Tick besser im Spiel. „Wir können uns keinen Vorwurf machen, hatten lange Zeit unsere Situationen, haben aber einmal gepennt.“ Ex-TSGler Justin Padberg hatte in der Innenverteidigung der Grün-Weißen zusammen mit Daniel Braun und Tobias Lautenbach und hinter Joshua Iten als Stabilitätsfaktor vor der Kette wieder für Sicherheit gesorgt.

„Gegen den alten Club zu spielen, ist immer besonders“, blickte der Routinier zurück auf ein „Spiel, wie es bei uns immer ist.“ Heißt: „Wenn wir so stehen wie heute und ein Tor machen, dann gewinnen wir auch.“ Dann ist für die Alemannia trotz dünnem Kader ganz viel möglich. Auch am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in der Auswärtspartie beim TuS Hohenecken.