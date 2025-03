Gräffs Elfmeter entscheidet Waldalgesheim-Sieg

Pfeddersheim. Mit einem schwer erkämpften 1:0 (1:0)-Sieg beim abstiegsgefährdeten Mitabsteiger aus der Oberliga, TSG Pfeddersheim, festigte der SV Alemannia Waldalgesheim seinen zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga Südwest. Die Mannschaft von Cheftrainer Elvir Melunovic zog nach dem Match sogar nach Punkten mit Spitzenreiter FV Dudenhofen gleich und wahrte damit gute Wiederaufstiegschancen.

Gleich zu Beginn erwischte es die Gastgeber knüppeldick. Kaum wurde vor 160 Fans angepfiffen, verletzte sich ihr Abwehrspieler Pascal Schmidt und musste ausgewechselt werden. TSG-Trainer Marco Streker stellte um, zog Marcel Öhler in die Abwehr zurück und beorderte den eingewechselten Yoel Yilma auf seine angestammte Position auf der Sechs.

In der fünften Minute brachte Pfeddersheims Mittelfeldmann Lion Schubach Gäste-Stürmer Marlon Pira im Sechzehner zu Fall. Den Strafstoß verwandelte sein Sturmpartner Nils Gräff sicher zum 0:1. Es war bereits der zwölfte Saisontreffer des 25-Jährigen.

Die Gastgeber drängten sofort vehement auf den Ausgleich und arbeiteten sich gute Chancen heraus. Erst fand Schubach mit hartem und flachem Distanzschuss in Alemannia-Keeper Andrej Juric seinen Meister (18.). Dann zwang er ihn erneut zu einer tollen Parade, als der Schlussmann den scharfen Ball über die Latte lenkte (23.). Aber auch die Gäste entwickelten Zug zum Tor in einem umkämpften und intensiven Match auf schwer zu bespielendem Rasen. Fast bis zur Halbzeit neutralisierten sich beide Kontrahenten aber im Mittelfeld. Kurz vorm Pausenpfiff versäumten es die Alemannen, auf 0:2 zu stellen: Frei stehend kam Tom Gürel nicht richtig an den Ball und verzog (43.).

Nach Wiederbeginn entwickelte der Underdog noch massiveren Druck und blieb vor allem durch Standards gefährlich. Ein Freistoß von Kapitän Fabio Schmidt aus 25 Metern verfehlte Abwehrmann Fabian Herchenhan am langen Pfosten knapp mit der Stirn (60.). Dann schickte Öhler Khaled Abou Daya steil. Aber der Stürmer scheiterte am abermals glänzend reagierenden Alemannen-Torwart (65.). Wiederum reagierte Juric glänzend, als er Schubachs 30-Meter-Hammer über die Latte lenkte (70.).

Die Fans der Gäste hatten schon den Torschrei auf den Lippen, als Waldalgesheims Tom Gürel nach feinem Solo – vorausgegangen war ein eklatantes Abspiel der Pfeddersheimer – frei an TSG-Keeper Leon Guth scheiterte (78.). Die Hausherren warfen noch mal alles nach vorne. Doch nur noch Kapitän Schmidt ließ mit seinem tückischen Freistoß die Gäste in der fünfminütigen Nachspielzeit zittern (90.+3).

„Das war das erwartet extrem schwierige Spiel auf ebenfalls schwer zu bespielendem Rasen“, resümierte Alemannen-Kapitän und Innenverteidiger Daniel Braun. „Wir haben eine super Mentalität an den Tag gelegt. Letzte Woche haben wir bei TuS Marienborn ein ähnliches Spiel 0:1 verloren. Pfeddersheim ist aber individuell eine super Mannschaft, die da unten nicht hingehört.“ Waldalgesheims Co-Trainer Sascha Witt meinte zum „typischen 0:0-Spiel“: „Wenn man oben steht, nimmt man solche Punkte gerne mit. Aber am Ende war es ein glücklicher Sieg“, räumte er ein. „Die größeren Spielanteile gehörten den Pfeddersheimern. Aber hundertprozentige Torchancen hatten sie nicht. Wenn man unten drinsteht, verliert man solche Spiele, oben gewinnt man sie“, bediente er eine Fußball-Weisheit.

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Ludwig, Haas, Braun, Gänz – Gürel, Iten (54. Atanley), Gelenbevi (78. Merkel), Teixeira Agrela – Pira (82. Etienne), Gräff.