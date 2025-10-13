Gräfenbachtals starke Reaktion, Meisenheim II und Alsenztal im Flow

Bad Kreuznach. Die Hälfte der Partien des elften Spieltags endeten mit souveränen "zu-Null-Erfolgen". Darunter das Spiel der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II am Freitagabend, die souverän mit 3:0 beim TuS Hackenheim II gewann. Selbes Ergebnis erzielte auch Karadeniz Bad Kreuznach am Sonntag im Duell bei der SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II. Bärenstark agierte abermals die SG Soonwald, die beim FC Bavaria Ebernburg einen klaren 5:0-Auswärtssieg feierte. Auch die SG Gräfenbachtal überzeugte und ließ dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II beim 6:0 keine Chance.
Eine spannendere Begegnung ereignete sich zwischen der SG Hüffelsheim II und dem FC Bad Sobernheim, die nach wechselhaftem Spielverlauf mit einem 3:3-Unentschieden endete. Der VfL Simmertal sicherte sich währenddessen mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Medard drei wichtige Punkte, während die SG Alsenztal ihre Offensivstärke unter Beweis stellte und die SG Nordpfalz mit 6:3 besiegte. Einen deutlichen Heimsieg feierte auch der TuS Waldböckelheim, der den TSV Hargesheim, im ersten Spiel unter Neu-Spielertrainer Robin Schmidt, mit 5:1 besiegte.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Die SG Meisenheim II bleibt in der Erfolgsspur: Mit einem verdienten 3:0-Auswärtssieg beim TuS Hackenheim II untermauerte das Team von Trainer Fabian Müller seine Ambitionen in der oberen Tabellenregion.
Nach einer abwartenden Anfangsphase übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Louis-Nicola Bindig sorgte in der 12. Minute mit einem feinen Lupfer über seinen Gegenspieler und anschließendem Abschluss aus der Distanz sehenswert für die Führung. Auch in Unterzahl – nach einer Verletzung musste die SG kurzzeitig mit zehn Mann weiterspielen – blieb Meisenheim gefährlich und erhöhte in Person von Justus Poli nach 54 Minuten auf 2:0: Poli umkurvte den gegnerischen Torhüter, nachdem er durch einen präzisen Steckpass in Szene gesetzt wurde. Den Schlusspunkt setzte Marek Peters, der in der 70. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte.
„Ein gerechtes Ergebnis wäre wohl ein 4:2 für uns gewesen – die Hackenheimer hatten zwei große Chancen, aber ansonsten haben wir absolut sauber verteidigt und guten Fußball gespielt“, analysierte Müller. Besonders lobte er Schiedsrichterin Ramona Klein, die „zwar mit einer langen Leine, aber dafür absolut konsequenten Linie“, ein faires Spiel ohne Karten leitete.
Mit Blick auf das anstehende Topspiel zeigte sich der SG-Coach kämpferisch: „Wir wollen gegen Simmertal zu Hause eine Lücke zwischen dem dritten und vierten Platz reißen – das ist unser Ziel und auf diese Begegnung freuen wir uns.“
Der Spielfilm: Tore: 0:1 Bindig (12.), 0:2 Poli (54.), 0:3 Peters (70. Foulelfmeter)
SG-Trainer Heiko Meisenheimer – für den es Gerüchten zufolge die letzte Saison an der Seitenlinie sein könnte – setzte beim 6:0-Heimsieg ein deutliches Signal: Trainingsbeteiligung, Einsatz und Aufwand werden belohnt. Demzufolge stellte er seine Mannschaft auch im Sechs-Punkte-Spiel auf. Die klare Ansage an seine Mannschaft fruchtete, ein eindrucksvoller Auftritt war die Reaktion seiner Schützlinge.
„Ich wollte, dass die Mannschaft merkt, dass ich die Dinge, die ich anspreche, auch umsetze“, erklärte Meisenheimer nach dem Spiel. Von Beginn an zeigte die SG höchste Konzentration, spielte dominant und siegte völlig verdient. Niklas Schmitt, zwischen erster und zweiter Mannschaft pendelnd, nutzte seine neuerliche Chance in der Startelf und brachte sein Team nach 21 Minuten mit dem wichtigen 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Jean Marie Lantau nach feinem Solo auf 2:0.
Im zweiten Durchgang sorgten Niclas Buech (63., Foulelfmeter) und Philipp Zimmermann (71.) für klare Verhältnisse, ehe Buech nach einem Fauxpass des Gästeschlussmanns erneut zuschlug (73.) und David Lukas in der Nachspielzeit per Elfmeter den Schlusspunkt setzte (90.+2). Die Pfaffen-Schwabenheimer schwächten sich zudem selbst, als Souleymane Keita nach wiederholtem Foulspiel in der Entstehung des ersten Foulelfmeters die Gelb-Rote Karte sah (62.).
„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, auch der Platz in Braunweiler war in gutem Zustand und unsere Stimmung ist gut. Jetzt kommen schwere Spiele auf uns zu, aber wir sind guter Dinge“, resümierte Meisenheimer, der mit seiner Mannschaft in der Vorwoche ein 1:12-Debakel gegen Karadeniz erlebte. Schiedsrichter Marcel Bühl leitete die Partie souverän.
Der Spielfilm: Tore: 1:0 Schmitt (21.), 2:0 Lantau (23.), 3:0 Buech (63. Foulelfmeter), 4:0 Zimmermann (71.), 5:0 Buech (73.), 6:0 Lukas (90.+2 Foulelfmeter)
Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Keita (62./TuS Pfaffen-Schwabenheim II/Wiederholtes Foulspiel)
Die SG Alsenztal zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Vorstellung. Schon nach drei Minuten brachte Serdar Yildiz die Gastgeber mit einem Treffer in klassischer Stürmermanier in Führung. Julian Aff erhöhte mit einem sehenswerten Freistoß über die Mauer (17.), bevor Yildiz per Elfmeter (21.) und Dennis Weber nach einer Ecke (24.) den Vorsprung weiter ausbauten. Wieder war es Aff, der per Kopf nach einem Standard auf 5:0 stellte (34.). Somit war die Begegnung bereits während des ersten Durchgangs entschieden.
„Wir haben gegen einen unangenehmen Gegner über 60 Minuten ein Topspiel gemacht. Danach, nach einigen Wechseln, haben wir etwas den Faden verloren, aber es kam nie der Gedanke auf, dass es noch einmal knapp werden könnte“, sagte Spielertrainer Lars Weingärtner, der selbst zum 6:0 traf (55.) – nach feiner Hackenablage von Weber. Die Nordpfälzer kamen durch Elias Barie (69., 90.) und Dustin Körper (71.) noch dreimal auf die Anzeigetafel, danach war die Partie zu Ende.
Trotz der Gegentore war Weingärtner zufrieden: „Das war ein verdienter Sieg, auch wenn die Anschlusstreffer unnötig waren." Schon am Mittwoch steht für Alsenztal das Nachholspiel gegen den SV Medard an – die Partie war zu seiner Zeit wegen eines medizinischen Notfalls auf den Zuschauerrängen abgebrochen worden.
Der Spielfilm: 1:0 Yildiz (3.), 2:0 Aff (17.), 3:0 Yildiz (21. Foulelfmeter), 4:0 Weber (24.), 5:0 Aff (34.), 6:0 Weingärtner (55.), 6:1 Barie (69.), 6:2 Körper (71.), 6:3 Barie (90.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Bayir (35.), 0:2 Bayir (80.), 0:3 Karaer (90.)
Tore: 1:0 Pereira (9.), 1:1 Dehghan (48.), 1:2 Congera (54.), 1:3 Giloy (56.), 2:3 Sido (64.), 3:3 Staub (71.)
Tore: 0:1 Kellerer (12.), 0:2 Crass (28.), 0:3 Schmelzeisen (39.), 0:4 Gohres (77.), 0:5 Reckert (82.)
Tore: 1:0 Frey (13.), 2:0 Dag (28.), 2:1 Münch (86.)
Tore: 1:0 Fey (9.), 1:1 Paulus (13.), 2:1 Weber (45.), 3:1 Dickes (58.), 4:1 Schmidt (61.), 5:1 Gattung (63.)