Gräfenbachtals starke Reaktion, Meisenheim II und Alsenztal im Flow

Die SG Meisenheim II bleibt in der Erfolgsspur: Mit einem verdienten 3:0-Auswärtssieg beim TuS Hackenheim II untermauerte das Team von Trainer Fabian Müller seine Ambitionen in der oberen Tabellenregion.

Nach einer abwartenden Anfangsphase übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Louis-Nicola Bindig sorgte in der 12. Minute mit einem feinen Lupfer über seinen Gegenspieler und anschließendem Abschluss aus der Distanz sehenswert für die Führung. Auch in Unterzahl – nach einer Verletzung musste die SG kurzzeitig mit zehn Mann weiterspielen – blieb Meisenheim gefährlich und erhöhte in Person von Justus Poli nach 54 Minuten auf 2:0: Poli umkurvte den gegnerischen Torhüter, nachdem er durch einen präzisen Steckpass in Szene gesetzt wurde. Den Schlusspunkt setzte Marek Peters, der in der 70. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte.

„Ein gerechtes Ergebnis wäre wohl ein 4:2 für uns gewesen – die Hackenheimer hatten zwei große Chancen, aber ansonsten haben wir absolut sauber verteidigt und guten Fußball gespielt“, analysierte Müller. Besonders lobte er Schiedsrichterin Ramona Klein, die „zwar mit einer langen Leine, aber dafür absolut konsequenten Linie“, ein faires Spiel ohne Karten leitete.

Mit Blick auf das anstehende Topspiel zeigte sich der SG-Coach kämpferisch: „Wir wollen gegen Simmertal zu Hause eine Lücke zwischen dem dritten und vierten Platz reißen – das ist unser Ziel und auf diese Begegnung freuen wir uns.“

Der Spielfilm: Tore: 0:1 Bindig (12.), 0:2 Poli (54.), 0:3 Peters (70. Foulelfmeter)