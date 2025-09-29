Gräfenbachtals Sieg durch sechsfachen Ender, Waldböckelheimer Comeback

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend trennten sich die SG Alsenztal und die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II 2:2 Unentschieden.

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer am Samstag in Braunweiler zu sehen: Mit 10:4 setzte sich die SG Gräfenbachtal/Wallhausen spektakulär gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II durch. Zu Hause musste sich die SG Nordpfalz knapp mit 1:2 gegen die SG Hüffelsheim II geschlagen geben. Mit einem Remis endete das Duell der Tabellennachbarn zwischen dem VfL Simmertal und Karadeniz Bad Kreuznach (1:1).

Am Sonntag marschierte die SG Soonwald unbeeindruckt weiter und holte beim 3:0-Heimerfolg gegen den FC Bad Sobernheim den neunten Sieg im neunten Spiel. Punkteteilung hieß es dagegen zwischen dem FC Bavaria Ebernburg und dem TSV Hargesheim (1:1). Spannung pur bot das Duell in Waldböckelheim, wo der heimische TuS den SV Medard nach 0:2-Rückstand mit 3:2 noch besiegte.

Die Partie zwischen dem TuS Hackenheim II und dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II wurde derweil auf den 22. Oktober verlegt.