Gräfenbachtals Sieg durch sechsfachen Ender, Waldböckelheimer Comeback

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend trennten sich die SG Alsenztal und die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II 2:2 Unentschieden.
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer am Samstag in Braunweiler zu sehen: Mit 10:4 setzte sich die SG Gräfenbachtal/Wallhausen spektakulär gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II durch. Zu Hause musste sich die SG Nordpfalz knapp mit 1:2 gegen die SG Hüffelsheim II geschlagen geben. Mit einem Remis endete das Duell der Tabellennachbarn zwischen dem VfL Simmertal und Karadeniz Bad Kreuznach (1:1).
Am Sonntag marschierte die SG Soonwald unbeeindruckt weiter und holte beim 3:0-Heimerfolg gegen den FC Bad Sobernheim den neunten Sieg im neunten Spiel. Punkteteilung hieß es dagegen zwischen dem FC Bavaria Ebernburg und dem TSV Hargesheim (1:1). Spannung pur bot das Duell in Waldböckelheim, wo der heimische TuS den SV Medard nach 0:2-Rückstand mit 3:2 noch besiegte.
Die Partie zwischen dem TuS Hackenheim II und dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II wurde derweil auf den 22. Oktober verlegt.
Die SG Gräfenbachtal schickte die Eintracht-Reserve mit 10:4 vom Platz. Überragender Akteur des Tages war Luca Ender, der gleich sechsmal traf und seiner Mannschaft praktisch im Alleingang den Weg zum wichtigen Heimsieg ebnete. „Es gibt Spiele, die wir einfach gewinnen müssen, um die Klasse zu halten. Gegen direkte Konkurrenten wie die Eintracht II sind das die berühmt-berüchtigten Sechs-Punkte-Spiele. Dieser Sieg war also extrem wichtig für uns“, erklärte Geräfenbachtals Coach Heiko Meisenheimer.
Dabei musste er schon vor dem Anpfiff improvisieren: Jonas Wingenter verletzte sich beim Aufwärmen, sodass Meisenheimer zum Umstellen seiner ohnehin von Verletzungen gebeutelten Startelf gezwungen war. Spielerisch war auf dem unebenen Platz in Braunweiler nicht Kurzpassspiel das Mittel der Wahl, denn die Gastgeber setzten auf lange Bälle hinter die Abwehrkette – mit großem Erfolg. Nach einer Gelb-Plus-Strafe für Eintracht-Spieler Ramazan Koyuncu (61.) und den nächsten Toren von Ender in jener Zeitspanne war die Partie endgültig entschieden. „Ein Sonderlob gebührt Luca Ender – sechs Tore macht man nicht alle Tage. Er entwickelt sich von Saison zu Saison weiter und ist aktuell unsere Lebensversicherung mit 15 Saisontreffern“, sagte Meisenheimer.
Der Spielfilm: 0:1 Chirivi (5.), 1:1 Ender (7.), 2:1 Steinbach (9. Foulelfmeter), 2:2 Rastiello (13.), 3:2 Steinbach (14.), 4:2 Jäckel (16.), 5:2 Zimmermann (19.), 6:2 Ender (44.), 6:3 Frackowiak (47.), 6:4 Rastiello (54.), 7:4 Ender (64.), 8:4 Ender (66.), 9:4 Ender (75.), 10:4 Ender (78.)
Ein hart erkämpfter Heimsieg gelang dem TuS Waldböckelheim, der gegen den SV Medard nach frühem Rückstand noch mit 3:2 die Oberhand behielt. Bereits nach sechs Minuten brachte Tim Bundenthal die Gäste mit einem sehenswerten Treffer mit der Picke in den linken Winkel nach Flankenball vom rechten Flügel in Führung, ehe ein langer Ball zum 0:2 durch Friedrich Münch führte (17.). „Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht, sind aber dann besser ins Spiel gekommen“, resümierte TuS-Trainer Simon Schmidt.
Der überfällige Anschlusstreffer gelang durch Jan Scheib per Kopf nach einem Eckball (35.). Leon Weber sorgte per Foulelfmeter für den Ausgleich (75.). In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf das Siegtor, ließen zunächst aber mehrere Großchancen liegen. Nach gleich zwei Aluminiumtreffern im Zuge einer späten Eckballsituation drückte Simon Wagner den Ball irgendwie über die Linie zum umjubelten 3:2 (88.). „Es war ein schwer erkämpfter Sieg für uns in einem Spiel, das eigentlich fast nur auf des Gegners Tor verlief. Wir haben zu viele Chancen liegen lassen, aber der Wille war da“, meinte Schmidt nach dem Abpfiff.
Der Spielfilm: 0:1 Bundenthal (6.), 0:2 Münch (17.), 1:2 Scheib (35.), 2:2 Weber (75. Foulelfmeter), 3:2 Wagner (88.)
Die SG Soonwald ist der Spieltagssieger. Während sich die anderen Teams aus der Top-Fünf in direkten Duellen allesamt unentschieden trennten, baute die SG ihren klaren Vorsprung weiter aus und hat mit dem 3:0 gegen den FC Bad Sobernheim nach den neun bisherigen Saisonpartien die Maximalausbeute von 27 Zählern auf der Habenseite. „Die ersten 25 Minuten haben sich beide Teams neutralisiert, dann haben wir zur richtigen Zeit unsere Tore gemacht“, erklärte Erfolgstrainer Lars Flommersfeld.
Das 1:0 fiel durch ein Eigentor nach einem Sprint über den halben Platz von Leon Kellerer, der den Ball scharf in den Strafraum brachte (29.). Kurz vor der Pause belohnten sich die Hausherren für ihre Druckphase: Über mehrere Stationen lief der Ball zu Kellerer, der zum 2:0 vollendete (45.). Direkt nach Wiederbeginn zirkelte Luca Reckert einen Ball sehenswert aus 16 Metern in den Winkel (47.) – die Vorentscheidung.
Zwar versuchten die Gäste danach alles, stellten in der Schlussphase auf Dreierkette um und hatten durch gute Chancen die Möglichkeit zum Anschluss, doch SG-Keeper Simon Nestler hielt mit starken Paraden die Null fest. „Natürlich hatten wir auch das Matchglück auf unserer Seite, gerade beim Eigentor zum 1:0. Aber dieses Glück muss man sich erarbeiten – und das tun die Jungs Woche für Woche“, gab Flommersfeld zufrieden zu Protokoll.
Der Spielfilm: 1:0 Aoudal (29. Eigentor), 2:0 Kellerer (45.), 3:0 Reckert (47.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Weingärtner (51.), 1:1 Bindig (56.), 1:2 Bindig (70.), 2:2 Aff (90.+1)
Tore: 0:1 Staub (13.), 1:1 Frick (60.), 1:2 Schmeil (74.)
Tore: 1:0 Dokumaci (17.), 1:1 Sovtic (45.)
Tore: 1:0 Sediqi (6.), 1:1 Edinger (13.)