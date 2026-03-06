Gräfelfing will Neuried im Derby „unten mit reinziehen"

TSV Neuried gegen TSV Gräfelfing am 08.11.25 ab 14 Uhr. Derby - Am Ball: Nr. 7 Gräfelfing, Nr. 7 Neuried. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Das Derby zwischen TSV Gräfelfing und TSV Neuried hat besondere Brisanz. Sechs Gräfelfinger spielten früher für den Gegner. Auch tabellarisch geht es um viel.

Im Fußball ist das nächste Spiel bekanntlich immer das Wichtigste. Dennoch gibt es einige Partien, deren Bedeutung zumindest gefühlt noch etwas größer ist. Dazu zählen in der Regel Derbys, aber auch Spiele gegen direkte Konkurrenten oder gegen den Ex-Verein. Auf das Kreisliga-Duell zwischen dem TSV Gräfelfing und dem TSV Neuried am Samstag (13.15 Uhr) treffen die ersten beiden Kategorien zu – und zahlreiche Gräfelfinger Spieler betrifft auch noch die dritte.

Es ist also ordentlich Brisanz geboten, wenn die beiden Teams, die in der Tabelle lediglich drei Punkte trennen, auf dem Kunstrasenplatz an der Hubert-Reißner-Straße aufeinandertreffen. „Ich erwarte auf jeden Fall Derby-Stimmung“, sagt Wölfe-Trainer Andreas Gries und ergänzt: „Im Hinspiel haben wir seit Langem mal wieder gegen die erste Mannschaft von Neuried gespielt. Es ist cool, wieder auf Augenhöhe zu sein, das haben wir uns erarbeitet.“ Voraussichtlich sechs Spieler mit Neurieder Vergangenheit stehen im Kader, kündigt der Ur-Gräfelfinger an, dem das „hitzige Hinspiel“ noch gut in Erinnerung geblieben ist.

Sein Gegenüber, Robert Schöttl, war bei dem torlosen Remis am 8. November noch nicht dabei. Er übernahm erst vor rund zwei Wochen den Trainerposten interimsweise von Thomas Hiechinger (wir berichteten). Der 33-Jährige misst dem Derby-Thema eine eher geringe Bedeutung bei. „Natürlich will man ein Derby gewinnen, aber es warten auch danach noch wichtige Spiele auf uns“, betont Schöttl.

Er erwartet auf dem engen Platz ein von vielen Zweikämpfen geprägtes Spiel, geht aber davon aus, dass es fair ablaufen wird. „Beide Mannschaften wollen Fußball spielen“, so Schöttl. Man habe sich mit dem Gegner beschäftigt, der Fokus liege aber auf der eigenen Leistung. „Wir dürfen nicht zu sehr auf die anderen schauen, sonst berauben wir uns unserer größten Stärke“, sagt Neurieds Trainer, der bis auf den schon länger verletzten Marcell Kallman keine Ausfälle zu beklagen hat.

Auch Gries hofft, dass die Partie nicht nur von Emotionen geprägt sein wird. „Man muss versuchen, das ein wenig abzulegen. Die Jungs sind keine Neurieder mehr, sondern Wölfe.“ Die aktuelle Stärke des Gegners könne er nur schwer einschätzen, dieser verfüge jedoch über viel Qualität. „Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, mutmaßt der Coach der Gastgeber. Man könne aufgrund der aktuellen Form jedoch „mit breiter Brust“ ins Derby gehen.

Gräfelfing ist derzeit Tabellenelfter mit 14 Punkten und liegt damit auf einem Relegationsplatz, Neuried mit 17 Zählern auf Rang acht. Gries, der mit Marvin Brehm und dem Ex-Neurieder Jonas Einloft im Vergleich zur Vorwoche wieder zwei Optionen mehr hat, kündigt an: „Wir haben die Chance, weiter nach oben zu klettern und sie unten mit reinzuziehen.“ te