Gräfelfing in bestechender Frühform: 4:1-Sieg gegen Bezirksligisten

Trainer Andreas Gries (r.) und der TSV Gräfelfing gewannen bislang alle Vorbereitungsspiele (Archivfoto). – Foto: Dagmar Rutt

Nur drei von 14 Saisonspielen hat Fußball-Kreisligist TSV Gräfelfing bisher in dieser Saison gewonnen. Dennoch betonte Trainer Andreas Gries stets, dass seine Mannschaft über ausreichend Qualität für den Klassenerhalt verfüge. „Wir haben eine starke Truppe, sie muss halt nur stattfinden“, sagt der TSV-Coach – und meint damit vor allem die kontinuierliche Anwesenheit bei Trainingseinheiten und Spielen. In dieser Hinsicht zeigen die Wölfe seit der Winterpause ein neues Gesicht – und das zeigt sich bisher auch in den Vorbereitungsspielen.

Diese konnte der TSV alle für sich entscheiden. Auch gegen den bisher auf dem Papier härtesten Gegner, den Bezirksligisten TSV Geiselbullach, gewann der Vorletzte der Kreisliga 2 am Dienstagabend mit 4:1. „Wir waren über weite Strecken des Spiels mehr als nur ebenbürtig und haben verdient gewonnen“, sagte Gries zufrieden. Die Gäste gingen zwar nach knapp 20 Minuten durch einen Distanzschuss in Führung, davon ließen sich die Würmtaler aber nicht aus dem Konzept bringen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Julius Marano mit einem sehenswerten Schlenzer aus gut 16 Metern der Ausgleichstreffer.

Heute, 12:00 Uhr TSV Gräfelfing Gräfelfing SC Olching SC Olching 12:00 PUSH

Nach dem Seitenwechsel profitierte der TSV von einer Zeitstrafe sowie von einem Aussetzer des Geiselbullacher Torhüters, der einen Rückpass in die Hand nahm. Marvin Brehm erzielte nach dem fälligen indirekten Freistoß die 2:1-Führung, David Pleyer legte kurz darauf einen weiteren Treffer nach. In der 77. Minute setzte Emil Pärssinen den Schlusspunkt. Am Samstag (12 Uhr) wartet auf Gräfelfing ein noch härterer Brocken: Sie empfangen den SC Olching, aktuell Tabellenführer der Bezirksliga Süd.