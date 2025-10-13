Gräfelfing besteht Kellerduell mit „Note eins“ ‒ Wölfe verlassen Abstiegszone

Die Erleichterung war Andreas Gries anzuhören. „Wir sind sehr froh, dass wir dieses Sechs-Punkte-Spiel gewonnen haben. Einen solchen Befreiungsschlag haben die Jungs gebraucht, auch für den Kopf“, sagte der Gräfelfinger Trainer nach dem knappen Erfolg seines Teams gegen Teutonia.

Die Wölfe waren in das Duell der beiden Aufsteiger aus dem Frühjahr erneut ersatzgeschwächt gegangen, hatten sich aber dafür drei Verstärkungen in den Kader geholt. So kamen mit Adam Paskiewicz und Kamil Temporale zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft des TSV als Joker ins Spiel. „Sie waren am Ende das Zünglein an der Waage. Die Zusammenarbeit mit der Zweiten klappt super, das zeigt unseren Zusammenhalt im Verein“, betonte Gries. Zudem gab mit Nikola Matovic ein Neuzugang sein Debüt und stand auf Anhieb in der Startelf. Der Offensivspieler hatte vor gut einem Jahr das letzte Mal gespielt – damals noch für den TSV Neuried – und anschließend länger pausiert, trainiert aber bereits seit ein paar Wochen in Gräfelfing mit. „Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben, er ist eine echte Verstärkung“, sagte Gries.

Andreas Gries

Der Cheftrainer sah von seinem gesamten Team einen anderen Auftritt als noch bei der 0:4-Pleite beim SV München West eine Woche zuvor. „Wir haben in einem kampfbetonten Spiel all das gezeigt, was wir vor einer Woche haben vermissen lassen. In Sachen Lautstärke, Präsenz und Kommunika㈠tion hat sich die Mannschaft die Note eins verdient“, lobte der TSV-Coach.

Michael Wagner brachte die Gastgeber nach einer Eckenvariante in Führung. Einen Teutonia-Abschluss klärte Leonhard Postmeyer wenig später auf der Linie, der Nachschuss landete am Pfosten. Kurz vor der Halbzeitpause kamen die Gäste aus München mit einem cleveren Flachschuss dann aber zum Ausgleich. Der „offene Schlagabtausch“ (Gries) setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. Johannes Münch erzielte aus dem Gewühl heraus die 2:1-Führung für die Wölfe, und Joker Temporale baute diese mit einem abgefälschten Schuss noch aus. Gräfelfing verpasste es, das vierte Tor nachzulegen, und kurz vor dem Abpfiff ließ der ansonsten gewohnt starke Keeper Luca Titze noch einen Schuss durchrutschen. Den wichtigen zweiten Saisonsieg ließ sich der TSV aber nicht mehr nehmen und verließ damit erstmals seit Wochen die Abstiegszone.