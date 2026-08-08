Graefe-Coup bei Germania Schnelsen - Özdemir gibt ein Update

Die Germania im Fokus. – Foto: red/KI

Der späte Aufstieg hat bei Germania Schnelsen neue Euphorie entfacht, nun setzt der Verein auch auf dem Transfermarkt ein deutliches Zeichen. Mit Gian-Luca Graefe wechselt der bisherige Oberliga-Stammtorhüter des Niendorfer TSV an den Riekbornweg. Für den Landesliga-Aufsteiger ist das eine Verpflichtung, die aufhorchen lässt.

Trainer Yakup Özdemir macht keinen Hehl daraus, wie sehr sich Germania über diesen Transfer freut. Der Kontakt zu Graefe ist dabei nicht neu entstanden, sondern reicht weit zurück. „Ich kenne ihn seit der Jugend aus Niendorf. Er hat damals mit meinem Sohn, Luca Yakup Drenkhahn, bei Niendorf gespielt. Der Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen“, sagt Özdemir im Gespräch mit FuPa.

Graefe kommt nicht als Ergänzungsspieler, sondern als Torwart mit klarer Qualität und Erfahrung. Beim Niendorfer TSV war er zuletzt Stammtorhüter in der Oberliga Hamburg. Dazu bringt er eine Ausbildung aus professionellen Nachwuchsstrukturen mit. Özdemir verweist unter anderem auf Stationen in den Nachwuchsleistungszentren des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg.

Als sich die Möglichkeit ergab, den Torhüter zu verpflichten, reagierte der Trainer sofort, wie er ausführt: „Als ich gehört habe, dass eventuell eine Chance besteht, ihn zu holen, habe ich ihn sofort kontaktiert. Ich hatte von Anfang an sehr gute Gespräche mit Gian-Luca und konnte ihm unsere sportliche Perspektive aufzeigen.“

„Er hat gespürt, dass wir ambitionierte Ziele verfolgen und ihm eine wichtige Rolle zutrauen“, erklärt der Germania-Trainer. Graefe bringe „eine hohe Qualität auf seiner Position“ mit, sei präsent, strahle Ruhe aus und verfüge über viel Erfahrung. Genau das kann für einen Aufsteiger wichtig werden, der sich in einer neuen Liga schnell stabilisieren muss.

Für Özdemir geht es aber nicht nur um fußballerische Qualität. „Darüber hinaus ist er ein positiver Typ, der Verantwortung übernimmt und seine Mitspieler besser machen kann. Genau solche Persönlichkeiten tun jeder Mannschaft gut. Am Ende haben beide Seiten das Gefühl gehabt, dass es einfach passt.“

Damit passt Graefe in das Bild, das Özdemir schon nach dem Aufstieg gezeichnet hatte. Germania will die neue Aufgabe in der Landesliga mit Euphorie angehen, aber den eigenen Weg nicht verlieren: jung, entwicklungsfähig, kollektiv, mit klarer Identifikation. Ein erfahrener Torhüter kann dieser Gruppe zusätzlich Halt geben.

Pokalstart in Nienstedten misslingt

Sein erstes Pflichtspiel im Germania-Trikot hatte Graefe bereits. Im Pokalspiel beim SC Nienstedten stand der neue Schlussmann im Tor. Das Ergebnis fiel allerdings ernüchternd aus: Germania verlor auswärts mit 0:3 und ist damit früh geerdet worden. Özdemir hatte bereits vor dem Pflichtspielstart betont, dass die Vorbereitung nicht optimal verlief. Urlaubszeit und Verletzungen sorgten dafür, dass Germania über weite Strecken nicht in der gewünschten Besetzung trainieren konnte.

„Die Vorbereitung ist ehrlich gesagt nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten“, erklärt Özdemir. Es sei dadurch schwieriger gewesen, Abläufe einzustudieren und Automatismen zu entwickeln. Trotzdem hätten die Spieler gut mitgezogen und das Beste aus der Situation gemacht.

Der Pokalauftritt in Nienstedten ändert deshalb nichts an der grundsätzlichen Lage, zeigt aber, dass Germania schnell in den Wettkampfmodus finden muss. Der Aufsteiger hat Qualität dazugewonnen, ist aber noch nicht dort, wo Özdemir seine Mannschaft sehen möchte.

Noch Luft nach oben vor dem Ligastart

Der Trainer benennt klar, woran seine Mannschaft noch arbeiten muss. „Wir müssen unbedingt in einigen Situationen noch konsequenter verteidigen und unsere Chancen im letzten Drittel besser nutzen. Außerdem wollen wir unser Spiel mit Ball noch etwas ruhiger und klarer gestalten.“

Das sind klassische Themen für eine Mannschaft, die nach einem späten Aufstieg in eine neue Saison geht. Germania hatte seine Kaderplanung ursprünglich nicht vollständig auf die Landesliga ausgerichtet, musste nach der nachträglichen Aufstiegsentscheidung aber schnell umdenken. Der Graefe-Transfer ist deshalb ein wichtiges Signal. Gleichzeitig braucht es Zeit, damit sich die Mannschaft auf dem neuen Niveau einspielt.

Der Kader ist nach aktuellem Stand weitgehend komplett. Özdemir zeigt sich zufrieden, schließt aber weitere Bewegungen nicht grundsätzlich aus, denn "im Fußball weiß man allerdings nie, was bis zum Ende der Transferperiode noch passiert. Wenn sich eine außergewöhnliche Möglichkeit ergibt und sie sportlich sowie menschlich passt, würden wir uns damit beschäftigen.“

Hetlingen als erster Prüfstein

Nach dem Pokal-Aus richtet sich der Blick nun auf den Start in die Landesliga. Am 14. August empfängt Germania Schnelsen zuhause Hetlinger MTV. Für den Aufsteiger ist es direkt ein anspruchsvoller Auftakt gegen einen ambitionierten Gegner.

Özdemir erwartet, dass seine Mannschaft früh gefordert wird. Schon vor dem Nienstedten-Spiel hatte er erklärt, dass das Auftaktprogramm mit Pokal und Liga schnell zeigen werde, wo Germania steht. „Nach einer Vorbereitung, die aufgrund von Urlauben und Verletzungen nicht optimal verlaufen ist, werden wir schnell sehen, wo wir aktuell stehen. Gleichzeitig bietet uns das die Chance, uns früh zu beweisen und als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen.“

Genau darum geht es nun. Germania kommt mit der Euphorie des späten Aufstiegs, mit einem spektakulären Neuzugang im Tor und mit viel Vorfreude auf die neue Liga. Gleichzeitig hat das 0:3 in Nienstedten gezeigt, dass der Weg in die Landesliga kein Selbstläufer wird.

Der Transfer von Gian-Luca Graefe bleibt trotzdem ein starkes Signal. Germania holt einen Torhüter, der Oberliga-Erfahrung, Ausbildung auf hohem Niveau und Persönlichkeit mitbringt. Nun muss der Aufsteiger daraus auf dem Platz Stabilität entwickeln - möglichst schon zum Ligastart gegen Hetlingen.

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