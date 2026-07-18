Gradmesser vor dem Pflichtspielstart: VfV fordert Bremer Pokalsieger Mit dem SV Hemelingen wartet auf die Hildesheimer einer der stärksten Gegner der Sommervorbereitung von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Gehring

Nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen Germania Bleckenstedt steht der VfV Borussia 06 Hildesheim vor der nächsten Bewährungsprobe. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Ridha Kitar in Elsdorf auf den SV Hemelingen – den Vizemeister der Bremen-Liga und frischgebackenen Bremer Pokalsieger. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Der vierte Test der Vorbereitung dürfte zugleich der bislang aussagekräftigste werden. Mit dem SV Hemelingen wartet ein Gegner, der in der vergangenen Saison nur denkbar knapp den Sprung in die Regionalliga Nord verpasste. Lediglich zwei Punkte fehlten dem Vizemeister der Bremen-Liga auf den Blumenthaler SV. Gekrönt wurde die starke Spielzeit mit dem Gewinn des Bremer Landespokals, in dessen Verlauf Hemelingen unter anderem Regionalligist Bremer SV ausschaltete. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft das Team nun auf Hannover 96. Für den VfV 06 kommt diese Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt. Nach den überzeugenden Auftritten gegen MTV Wolfenbüttel und Lupo Martini Wolfsburg hinterließ die Niederlage gegen Landesligist Germania Bleckenstedt Fragen. Zwar besitzen Testspielergebnisse nur begrenzte Aussagekraft, dennoch dürfte der Auftritt vom Mittwoch den Verantwortlichen nicht gefallen haben. Gegen einen ambitionierten Gegner bietet sich nun die Gelegenheit, ein anderes Gesicht zu zeigen.

Feinschliff für den Saisonstart Mit dem Pflichtspielauftakt in Sicht gewinnt jede Trainingseinheit und jedes Testspiel an Bedeutung. Bereits in zwei Wochen wartet in der ersten Runde des NFV-Pokals der BSV Rehden, eine Woche später beginnt für die Domstadtelf die Oberliga-Saison mit dem Auswärtsspiel beim SC Spelle-Venhaus. Trainer Ridha Kitar dürfte deshalb allmählich den Übergang von der Belastungssteuerung zum sportlichen Feinschliff vollziehen. Für die Spieler geht es zunehmend darum, sich für einen Platz im Spieltagskader und in der Startelf zu empfehlen. Gerade gegen einen Gegner vom Format des SV Hemelingen werden sich Rückschlüsse auf den Leistungsstand der neu formierten Mannschaft ziehen lassen.