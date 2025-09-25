Gradmesser Grünwald: VfB Hallbergmoos empfängt den Absteiger

Zuletzt lief es für den VfB Hallbergmoos richtig gut in der Landesliga. Mit dem TSV Grünwald haben die Hallbergmooser nun aber eine echte Standortbestimmung vor der Brust.

Hallbergmoos – Mit vier Siegen in Folge und sechs Siegen in sieben Spielen ist der VfB Hallbergmoos das Team der Stunde in der Landesliga Südost. Jedem beim VfB dürfte aber klar sein, dass man es in den jüngsten Spielen größtenteils mit Gegnern aus dem Mittelfeld oder dem Keller der Tabelle zu tun hatte. Nun, im Heimspiel gegen den TSV Grünwald (Freitag, 19 Uhr), kommt ein Gegner aus einem anderen Regal. Der Bayernliga-Absteiger wird zeigen, wie viel Spitzenmannschaft schon im VfB steckt.

Der Trainer erwartet „ein Topspiel von zwei Topmannschaften“

„Ich würde Fußballfreunden den Besuch im Stadion empfehlen“, sagt der Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger, „denn das wird ein Topspiel von zwei Topmannschaften.“ Rein von den Namen der Spieler her ist Grünwald das wohl beste Team der Liga. Das wissen auch die Hallbergmooser. Andreas Giglberger verweist aber darauf, dass man Topmannschaften heuer schon auf Augenhöhe begegnet sei: „Wasserburg haben wir besiegt, und in Rosenheim haben wir nur unglücklich verloren.“ Was jetzt fehle, sei nur noch die Konstanz.

Vor dem Topspiel haben die Hallbergmooser personelle Luxusprobleme in nahezu allen Mannschaftsteilen, zumal nun auch Spielertrainer Andreas Kostorz wieder spielbereit ist. Er könnte in die Innenverteidigung rücken oder im zentralen Mittelfeld mitmischen. Dort stehen noch Fragezeichen hinter David Küttner und Moritz Sassmann. Offen ist auch die Torwartfrage. In der Vorwoche musste Henrik Regitnig wegen Rückenproblemen passen. Sollte es bei ihm erneut nicht gehen, steht wieder Tobias Heckl im Tor.

„Jetzt sehen wir, wie weit wir schon in unserer Entwicklung sind“

Das Topspiel zwischen dem Tabellensechsten und dem -vierten verspricht Höchstspannung. Beide Vereine können mit einem Sieg bis auf Relegationsplatz zwei vorrücken. Für den Hallbergmooser Coach ist die Platzierung nach etwa einem Drittel der Saison aber ohnehin noch nicht das maßgebliche Element. Er denkt viel mehr an den Prozess der jungen Mannschaft: „Jetzt sehen wir, wie weit wir schon in unserer Entwicklung sind. Wir haben schon ziemlich auf die Fresse bekommen, aber wir sind immer wieder aufgestanden.“

Zum Charakter der Hallbergmooser Mannschaft gehört, dass man sich nicht nach dem Gegner richten will. Das war in der Vorwoche bei Schlusslicht Neuperlach so und soll nun gegen die Promi-Kicker aus Grünwald nicht anders sein. Man möchte eklig vorchecken, angreifen und aktiv auf den Sieg gehen.

Einfach dürfte es für den VfB Hallbergmoos auf keinen Fall werden. Auch Grünwald ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat einen vergleichbaren Lauf vorzuweisen.