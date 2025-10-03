Gradmesser für Künzing - Kellerkracher in Oberpolling

Bereits am Donnerstagabend wurde der 13. Spieltag mit dem Derby zwischen dem TSV Mauth und dem SV Grainet eröffnet. Die Gastinger-Elf setzte sich beim Landkreisrivalen in einer packenden Begegnung mit 5:4 durch und übernahm - zumindest vorübergehend - die Tabellenführung . Ganz besonders steht das Duell zwischen dem heimstarken SV Garham und dem Spitzenreiter FC Künzing im Fokus. Erstmals in ihrer Vereinshistorie muss die sich stark im Aufwind befindliche SpVgg GW Deggendorf beim Nachbarn SV Bischofsmais ein Pflichtspiel bestreiten. Schlusslicht SV Oberpolling steht gegen den Tabellendreizehnten FC Obernzell-Erlau bereites gehörig unter Druck. Doch auch die Gäste brauchen unbedingt Zählbares, um den Anschluss zum rettenden Ufer nicht zu verlieren.

Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Wir haben es gegen Waldkirchen zum zweiten Mal hintereinander geschafft, eine sehr starke Leistung abzuliefern. Das gibt uns natürlich Auftrieb und den Glauben, dass wir dies auch ein drittes Mal schaffen können. Künzing ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, hat im Moment aber auch mit personellen Problemen zu kämpfen. Aufgrund dieser Tatsachen, erhoffen wir uns natürlich auch aus diesem kleinen Derby etwas Zählbares mitzunehmen und freuen uns auf eine sicherlich umkämpfte Partie." Personalien: Thomas Obernhuber, Filip Palutka und Simon Aschenbrenner können nicht mitwirken. Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Nach dem hart erkämpften Sieg gegen den TSV Mauth geht es beim SV Garham weiter. Auch hier erwarten wir wieder einen harten Fight und ein enges Spiel. Wir sind gewarnt vor ihrem schnellen Umschaltspiel und freuen uns auf das Derby." Personalien: Spielercoach Burmberger ist wieder zurück, allerdings fehlen immer noch viele Akteure, darunter Torjäger Andreas Drexler.

Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Auf den zuletzt gezeigten Leistungen können wir sicher aufbauen, nur befinden wir uns momentan in einer Ergebniskrise. Diese müssen wir in Waldkirchen unbedingt beendet, aber dafür müssen wir uns sowohl in der Defense stabiler, als auch in der Offensive zielstrebiger präsentieren." Personalien: Mit Maximilian Pleintinger fehlt ein absoluter Schlüsselspieler und auch Spielercoach Sebastian Raml wird wahrscheinlich krankheitsbedingt nicht auflaufen können.

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Am Samstag müssen wir von Beginn an wieder ein anderes Gesicht zeigen. Die letzten beiden Spiele haben wir in Halbzeit eins aus der Hand gegeben und dann nach der Pause beide Male unsere Chancen nicht genutzt. Es kommt mit Grafenau die Mannschaft mit den meist geschossenen Toren der Liga. Es gilt also, von der ersten Minute an kompakt zu verteidigen und gut abzusichern, was uns zuletzt über weite Strecken nicht gelungen ist. Zusätzlich müssen wir vorne wieder effektiver werden. Nur wenn uns das gelingt, können wir am Samstag etwas Zählbares in Waldkirchen behalten."Personalien: Ob es bei Matthias Pauli, Noah Renoth und Maximilian Stegbauer geht, entscheidet sich erst kurzfristig.

Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "In den letzten beiden Partien konnten wir unser Spiel nicht 90 Minuten durchziehen und haben so wichtige Punkte verschenkt. In Oberpolling müssen wir über die volle Spielzeit wach sein. Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel im Abstiegskampf." Personalien: Neben den beiden Dauerpatienten Michael Hellauer und Jakob Schäfer können auch Bela Kapusta, Leon Schiller, Michael Wagner und Simon Doblhofer nicht mit von der Partie sein.

Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Deggendorf, bei der wir uns leider nicht entscheidend durchsetzen konnten, steht am kommenden Samstag das Heimspiel gegen den FC Obernzell-Erlau an. Die Mannschaft ist motiviert, endlich wieder zu punkten und ein positives Ergebnis zu erzielen. Mit Obernzell kommt eine erfahrene Bezirksliga-Mannschaft nach Oberpolling, die über starke Einzelspieler verfügt, kompakt verteidigt und auch in der Offensive viel Qualität mitbringt. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der wir über Kampf, Einsatz und Leidenschaft ins Spiel finden müssen. Trotz der weiterhin schmerzhaften Ausfälle von Leistungsträgern wie Ellinger, Hönl, Schiefer, Koller und Gastinger, wird die Mannschaft alles geben, um vor heimischem Publikum zu bestehen. Jeder Spieler ist gefordert, an seine Grenzen zu gehen und gemeinsam als Team aufzutreten."











Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Wir haben in Obernzell sehr lange gebraucht, bis wir ins Spiel gefunden haben. Nach dem Führungstreffer waren wir aber sehr präsent und konnten die Partie schnell für uns entscheiden. Jetzt wollen wir zuhause gegen Niederalteich unbedingt nachlegen. Das wird sehr schwer, denn nach einem schlechten Start hat sich unser Gegner stabilisiert und bis auf die letzten beiden Spielen sehr erfolgreich gespielt. Wir stellen uns auf eine schwere Aufgabe ein. Personalien: Nicht zur Verfügung stehen Johann Greipl, Korbinian Menacher und Armin Pfeffer.







Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Gegen Ruhmannsfelden sind die Rollen klar verteilt und wir brachen einen perfekten Tag, um zu punkten. Wir versuchen. unsere Chance zu nutzen und dem Favoriten Paroli zu bieten."



Personalien: Felix Schneider und Lukas Zacher sind wieder einsatzbereit, dafür muss Torjäger Florian Nickl ersetzt werden.















Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Mit Oberdiendorf erwartet uns ein harter Brocken. Sie zeigen oft genug welche Qualität in ihnen steckt und außerdem freuen wir uns auf das Wiedersehen mit dem einen oder anderen Ex-Schaldinger. Wir haben aber zweimal in Folge gewonnen und wollen diese Serie weiter ausbauen."



So., 05.10.2025, 16:00 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen SV Hutthurm Hutthurm





Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Wir erwarten ein schweres Heimspiel gegen ein renommierten Bezirksligisten. Über Kampf und Leidenschaft versuchen wir, die drei Punkte in Hofkirchen zu lassen."



So., 05.10.2025, 16:00 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais SpVgg GW Deggendorf Deggendorf





Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Bei der Niederlage in Grainet war unsere defensive Ordnung zufriedenstellend. Leider hat uns einmal mehr die Kraft gefehlt, um auch offensiv gefährlich zu werden. Trotzdem hat die Moral gepasst und mit etwas Glück wäre auch ein Punkt möglich gewesen. Am Sonntag kommt mit Deggendorf die nächste Spitzenmannschaft nach Bischofsmais. Was die Entfernung betrifft ist es ein echtes Derby, auch wenn es das erste Aufeinandertreffen beider Vereine ist. Deggendorf hat die letzten fünf Partien eindrucksvoll gewonnen und im Zentrum mit Baghramyan, Rem und Garhammer enorme Qualität. Drei unserer Jungs treffen auf ihren Ausbildungsverein und haben sicher den Schuss Extra-Motivation, den man braucht, um eine Überraschung zu schaffen."



Personalien: Matej Stefl, Alexander Muhr und Michael Jochim sind wieder fit.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Die letzten Wochen sind für uns sehr gut gelaufen. Natürlich wollen wir auch in Bischofsmais unserer Favoritenrolle gerecht werden und dreifach punkten. Allerdings wäre es fatal, den Gegner nur ansatzweise auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Eder-Elf hat gegen Ruhmannsfelden daheim gepunktet und vor zwei Wochen auch in Garham ein Unentschieden geholt. Wir werden wieder eine engagierte und konzentrierte Leistung brauchen, um bei einem kampfstarken Gegner unsere Serie fortsetzen zu können."



Personalien: Es sieht ganz danach aus, als ob es gegenüber dem Oberpolling-Match keine Veränderungen geben wird. Es müssen also nur die Langzeitausfälle Sebastian Kett, Julius Reiner, Roman Artemuk, Marlon Limmer, Samuel Langen und Valentin Bobenhausen ersetzt werden.