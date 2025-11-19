Gracjan Arkuszewski: „Bleibt gesund und habt Spaß am Fußball“

Ein erfahrener Stürmer, ein entfesseltes Team und ein Sieg, der in Erinnerung bleibt: Gracjan Arkuszewski prägt den 11:0-Auswärtserfolg des LSV Neustadt mit sechs Treffern. Damit ist der 35-Jährige der FuPa-Spieler der Woche in Brandenburg. Er zeigt, dass er trotz beeindruckender Torquote vor allem eines ist – bodenständig, teamorientiert und voller Leidenschaft für den Fußball.

Auf die Frage, ob er mit seiner Wahl zum FuPa-Spieler der Woche gerechnet habe, reagiert Gracjan Arkuszewski sehr knapp – und sehr ehrlich: „Nein.“ Mehr sagt er nicht – und doch sagt er alles. Für ihn zählt der Sport, nicht die Bühne. Die Auszeichnung ist eine schöne Überraschung, aber nicht das, wofür er spielt.

Ein 11:0, das viele Fragen offenlässt – und trotzdem beeindruckt

Wie der LSV Neustadt in Welzow einen 11:0-Auswärtssieg einfahren konnte, lässt sich schwer an einem einzelnen Faktor festmachen. Arkuszewski sagt: „Ich weiß es nicht.“ Man spürt darin: Das Team war einfach in einem Rausch, jeder Angriff hatte Tiefe, jede Aktion Zielstrebigkeit. Und ein Stürmer, der sechsmal trifft, gibt einer Mannschaft zusätzlich Rückenwind.

Tore – Hauptsache drin

Arkuszewski beschreibt sich nicht als Filigrantechniker, der besondere Treffer jagt. Für ihn zählt das Ergebnis: „Egal, Tor ist Tor.“ Diese Haltung ist typisch für Stürmer, die Erfahrung, Ruhe und Effizienz vereinen. Es geht nicht darum, wie es aussieht. Es geht darum, dass der Ball im Netz zappelt.

Neustadt als sportliche Heimat

Was den LSV Neustadt für ihn ausmacht? Arkuszewski nennt drei schlichte, aber aussagekräftige Stichworte: „Menschen, Vorteile, Infrastruktur.“ Der Klub ist gewachsen, bietet gute Bedingungen – aber noch wichtiger sind die Menschen, die den Verein prägen. Dieses Umfeld macht Neustadt für ihn zum idealen Ort, um Fußball zu leben.

Keine Lieblingsspieler – aber Respekt für alle

Auf die Frage nach Vorbildern oder besonderen Mitspielern sagt er nüchtern: „Nein.“ Aber hinter dieser Antwort steckt keine Distanz – im Gegenteil. Sie zeigt, wie sehr er Mannschaftssport als Kollektiv versteht. Keiner steht über den anderen. Jeder bringt etwas ein. Das ganze Team trägt den Erfolg.

Zwischen Sturm und Mittelfeld

„Stürmer und Mittelfeld“ – zwei Positionen, die offensiv denken, Laufbereitschaft verlangen und das Spiel prägen. Arkuszewski spielt dort, wo er gebraucht wird – und wo er seinem Team helfen kann. Seine sechs Tore in Welzow zeigen, dass er im Sturm ein absoluter Faktor ist.

Neustadts Ziel: maximal viele Siege

Der LSV steht auf Rang drei der Kreisoberliga Niederlausitz – und will weiter angreifen. Arkuszewski fasst es knapp und klar zusammen: „Gewinne so viele Spiele wie möglich.“ Es geht nicht um Tabellenrechnereien. Es geht um Konstanz, Haltung, Mentalität.

Gesund bleiben – und nie den Spaß verlieren

Seine persönliche Zielsetzung ist überraschend emotional und berührend: „Bleibt gesund und habt Spaß am Fußball!“ Das sagt viel über seine Perspektive. Mit 35 Jahren blickt er auf viele Jahre im Fußball zurück – und weiß, wie wertvoll jedes Spiel und jeder Trainingstag ist.

Reisen und gutes Essen – mehr braucht er nicht

Neben dem Fußball liebt Arkuszewski zwei Dinge: „Reisen, kulinarische Entdeckungen.“ Es klingt nach einem Mann, der neugierig auf die Welt ist – und der sich Momente abseits des Sports gönnt, um Kraft für die nächsten Spiele zu tanken.

Beruflich im SAP-Bereich unterwegs

Im Alltag arbeitet er „bei SAP in der Beratung sowie die Pflege von Stammdaten“. Eine Tätigkeit, die Konzentration, Genauigkeit und Struktur verlangt – Eigenschaften, die ihm vermutlich auch auf dem Platz zugutekommen.

Ein Stürmer, der leise spricht – und laut trifft

Gracjan Arkuszewski ist keiner, der große Reden schwingt. Er lässt seine Leistungen sprechen. Sechs Tore in einem Spiel, klare Worte ohne Schnörkel und eine Liebe zum Fußball, die auch mit 35 nichts von ihrer Kraft verloren hat: Der LSV Neustadt hat nicht nur einen Torjäger – er hat einen Führungsspieler, der sein Team durch Einsatz, Bodenständigkeit und Freude am Spiel prägt.