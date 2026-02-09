Grabowski-Turnier des VfB Westend: Spaß ohne Alterslimit

Stimmungsvolle Siegerehrung mit der Mannschaft von Turnierchampion SC Kohlheck. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Fußallspielen quasi ohne Alterslimit – beim Alt-Herren-Turnier des Wiesbadener B-Ligisten VfB Westend um den Jürgen-Grabowski-Wanderpokal hatten auch Spieler ihren Spaß, die sich ihrem 70. Geburtstag nähern oder ihn gar schon länger überschritten haben.

Etwa Keeper Hans-Peter Wolf von Turnierfinalist SV Erbenheim, der auf die 78 zusteuert. Während Joachim Macholdt vom SV Sauerland auf die 70 zugeht und mit seinen Teamgefährten viel Spaß hatte, obwohl der SVS ja längst nicht mehr im Liga-Betrieb vertreten ist. „Man kann einfach nur den Hut ziehen“, zollte Westend-Club-Vize Michael Fritzsche diesen Rekord-Oldies besondere Anerkennung.

Helga Grabowski überreicht Wanderpokal

Im Endspiel gegen den SC Kohlheck wurde Hans-Peter Wolf zunächst nur von Fabian Stichel bezwungen, während Daniel Massfeller für Erbenheim zum 1:1 nach regulärer Zeit getroffen hatte. Nach Siebenmeterschießen hieß es letztlich 5:4 für die Kohlhecker. Helga Grabowski überreichte die von ihr gestiftete Trophäe in Gedenken an ihren Mann an die jubelnde SCK-Formation um Viktor Andreas, der den entscheidenden Siebenmeter versenkt hatte. Dritter wurde der SC Klarenthal nach dem 4:2 im Entscheidungsschießen über den FC Nord. Im Vereinsheim des VfB wurde anschließend ausgiebig gefeiert.

VfB Westend vorzüglicher Gastgeber

Obwohl eine Mannschaft kurz vor dem Turnierstart absagte, lief es beim Budenzauber in der Halle der Diltheyschule wie am Schnürchen. Für 15 Minuten Pausenspaß in der Mittagszeit sorgte die Wiesbadener närrische Garden-Gruppe „Sunrise“ mit Alisha, Lisa, Dylara, Nina und Ännis, die von Marie Pigel trainiert wird. Yasar Akyol vom Türkischen SV hatte den Auftritt organisiert. Wie überhaupt beim Wiesbaden AH-Hallenhighlight mit 16 Teams alle organisatorischen Rädchen wie gewohnt ineinandergriffen. Wozu auch die Schiedsrichter Michael Manstein, Yussuf Elcik und Tim Padeken beitrugen. Mit Unterstützung aus dem Spieler-Lager des VfB wuppten Petra Oehler und Nathalie Kost die Bewirtung. Yannick Koenigs, Nico Steppan und Marco van der List waren umsichtige Turnierleiter. Andreas Ehrengard, Thomas Kohl, Michael Fritzsche, Michael Köhn, Jonathan Spengler, Tobias Seilberger und Marc „Langa“ Schmitt hatten bei Vorbereitung und Durchführung angepackt. Der Neuauflage 2027 dürfte nichts im Weg stehen – wo doch auch die Oldies um und über die 70 hinaus noch so viel Spaß am Fußball verspüren.