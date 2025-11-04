Grabl schwärmt über Fußball in Österreich und sorgt für Furore

Tobias Grabl hat bei der SpVgg Greuther Fürth in der Jugend-Bundesliga und Herren-Regionalliga gespielt, später das Trikot des SV Schalding-Heining, TSV Bogen, TSV Seebach und FC Sturm Hauzenberg getragen, ehe der Innenverteidiger 2015 beim damaligen Bezirksligisten FC Fürstenzell erstmals als Spielertrainer fungierte. Es folgten Stationen beim FC Salzweg und der SG Hartkirchen / Pocking, ehe der aus dem SV Deggenau hervorgegangene Vollblutfußballer, der seit einigen Jahren in der Gemeinde Neuhaus am Inn lebt, im Sommer 2024 den Sprung nach Österreich wagte. Der 36-Jährige leitet den FC Münzkirchen an, der in der 1. Klasse spielt und vor dem letzten Vorrunden-Spieltag immer noch ungeschlagen ist und das Ranking in der 14er-Staffel mit einem komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung anführt.
"Es war überhaupt nicht zu erwarten, dass es so gut läuft. Wir wollten zwar schon vorne mitspielen, hatten aber eine sehr durchwachsene Vorbereitung. Nach 12. Spieltagen immer noch ungeschlagen zu sein, macht uns schon sehr stolz. Jetzt wollen wir zum Vorrunden- und Jahresabschluss daheim auch noch den Tabellenvierten ATSV Schärding schlagen. Wenn wir das schaffen, wäre es eine perfekte Halbserie", meint Tobias Grabl. Die komplette Rückrunde wird erst nach der Winterpause ausgetragen. "In Österreich wird bis weit in den Juni hinein gespielt, dafür geht es erst Mitte August wieder los. Ich finde das prima", sagt der höherklassig erprobte Kicker, der sich mit vielen Dingen, die im Nachbarland in Sachen Fußball praktiziert werden, sehr gut arrangieren kann: "Ich finde die Regelung, dass Jugendliche ab 15 Jahre problemlos im Herrenbereich eingesetzt werden dürfen, hervorragend. Natürlich kommt es immer auch darauf an, wie weit ein Spieler körperlich schon entwickelt ist. Die Jungs können aber so ihre ersten Schritte im Senioren-Fußball machen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Vereine sind zudem allesamt noch eigenständig und die SG-Problematik gibt es nicht. Wir haben beispielsweise für unsere beiden Herrenmannschaften inklusive der Nachwuchskicker einen Spielerpool von über 50 Akteuren. Damit kommen wir problemlos über die Runden und sind beispielsweise bei der Reserve nicht - wie es bei uns in Niederbayern bei etlichen Vereinen der Fall ist - auf die Unterstützung von AH-Kräften angewiesen."