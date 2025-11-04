Tobias Grabl schwimmt mit dem FC Münzkirchen auf einer Erfolgswelle – Foto: Danny Jodts | SP4ORT.de

Grabl schwärmt über Fußball in Österreich und sorgt für Furore Mit dem FC Münzkirchen ist der 36-Jährige auf dem besten Weg, die Rückkehr in die Bezirksliga zu schaffen Verlinkte Inhalte präsentiert von Tobias Grabl

Tobias Grabl hat bei der SpVgg Greuther Fürth in der Jugend-Bundesliga und Herren-Regionalliga gespielt, später das Trikot des SV Schalding-Heining, TSV Bogen, TSV Seebach und FC Sturm Hauzenberg getragen, ehe der Innenverteidiger 2015 beim damaligen Bezirksligisten FC Fürstenzell erstmals als Spielertrainer fungierte. Es folgten Stationen beim FC Salzweg und der SG Hartkirchen / Pocking, ehe der aus dem SV Deggenau hervorgegangene Vollblutfußballer, der seit einigen Jahren in der Gemeinde Neuhaus am Inn lebt, im Sommer 2024 den Sprung nach Österreich wagte. Der 36-Jährige leitet den FC Münzkirchen an, der in der 1. Klasse spielt und vor dem letzten Vorrunden-Spieltag immer noch ungeschlagen ist und das Ranking in der 14er-Staffel mit einem komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung anführt.

"Es war überhaupt nicht zu erwarten, dass es so gut läuft. Wir wollten zwar schon vorne mitspielen, hatten aber eine sehr durchwachsene Vorbereitung. Nach 12. Spieltagen immer noch ungeschlagen zu sein, macht uns schon sehr stolz. Jetzt wollen wir zum Vorrunden- und Jahresabschluss daheim auch noch den Tabellenvierten ATSV Schärding schlagen. Wenn wir das schaffen, wäre es eine perfekte Halbserie", meint Tobias Grabl. Die komplette Rückrunde wird erst nach der Winterpause ausgetragen. "In Österreich wird bis weit in den Juni hinein gespielt, dafür geht es erst Mitte August wieder los. Ich finde das prima", sagt der höherklassig erprobte Kicker, der sich mit vielen Dingen, die im Nachbarland in Sachen Fußball praktiziert werden, sehr gut arrangieren kann: "Ich finde die Regelung, dass Jugendliche ab 15 Jahre problemlos im Herrenbereich eingesetzt werden dürfen, hervorragend. Natürlich kommt es immer auch darauf an, wie weit ein Spieler körperlich schon entwickelt ist. Die Jungs können aber so ihre ersten Schritte im Senioren-Fußball machen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Vereine sind zudem allesamt noch eigenständig und die SG-Problematik gibt es nicht. Wir haben beispielsweise für unsere beiden Herrenmannschaften inklusive der Nachwuchskicker einen Spielerpool von über 50 Akteuren. Damit kommen wir problemlos über die Runden und sind beispielsweise bei der Reserve nicht - wie es bei uns in Niederbayern bei etlichen Vereinen der Fall ist - auf die Unterstützung von AH-Kräften angewiesen."









Seine letzte höherklassige Station hatte Grabl beim FC Sturm Hauzenberg – Foto: Felix Schmautz







Angetan ist Tobias Grabl vom Vereinsleben. "Es gibt dort oder dort immer Beispiele, bei denen das nicht so ist, aber bei fast allen Klubs rührt sich richtig was. Sehr viele Leute helfen ehrenamtlich dazu und der gesellschaftliche Aspekt wird in Österreich sehr groß geschrieben. Das ist wirklich imponierend." Anders ist auch die Art, wie in der Alpenrepublik Fußball gespielt wird. "Es ist alles sehr körperbetont. Die Schiedsrichter lassen viel mehr laufen und es ist entsprechend umkämpft. Fast jeder Verein hat aber die erlaubten Legionärspositionen besetzt und diese Spieler heben das Niveau schon an", berichtet der langjährige Landes- und Bayernliga-Verteidiger, der seiner Truppe "auf alle Fälle ordentliches niederbayerisches Kreisliga-Niveau", bescheinigt.









Wie lange Grabl dem FC Münzkirchen noch erhalten bleibt, ist trotz des Mega-Laufs jedoch fraglich: "Sollten wir den Aufstieg schaffen, würde der Aufwand für mich deutlich mehr werden. Ich kann aber eigentlich nicht mehr leisten, da ich nicht nur zwei kleine Buben daheim habe, sondern auch beruflich mittlerweile sehr stark eingespannt ist. Der Verein braucht aber Planungssicherheit, deshalb werden wir das bald klären", verrät der Routinier, für den auch eine Rückkehr in den niederbayerischen Fußball durchaus vorstellbar ist: "Das ist immer eine Option. Grundsätzlich möchte ich noch zwei, drei Jahre selbst auf dem Feld stehen und bin so selbstbewusst, um zu behaupten, dass ich einer Kreisklassen-Mannschaft als Spielertrainer schon noch weiterhelfen kann. Mal schauen, was letztlich kommt."