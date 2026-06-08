Graber verlässt TuS Neuhausen Die rheinhessische Trainer-Legende könnte vor dem vollständigen Abschied von der Trainerbank stehen +++ Im Moment sei jedenfalls der „Akku leer“, sagt der Coach +++ Eine Nachfolgeregelung ist bereits gefunden von Michael Mayer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Ein Bild von historischem Wert: TuS Neuhausens Trainergespann mit Franz Graber (stehend) mit Co-Trainer Marco Stark. Archivfoto: Christine Dirigo / pakalski-press

Neuhausen. Die viel und oft genutzte Metapher vom "Abenteuer Landesliga" ist für TuS Neuhausen seit einigen Wochen vorbei. Als Tabellenletzter ging es für die Wormser Fußballer nach nur einer Saison wieder zurück in die Bezirksliga. In dieser soll die Mannschaft eine gute Rolle spielen, das obere Drittel ist angepeilt, erläutert der Sportliche Leiter Dennis Dell.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Warum TuS Neuhausen absteigen musste „Wir sind verdientermaßen abgestiegen, das ist Fakt“, blickt Dell auf eine Saison zurück, die einige Höhepunkte, wie die Derbysiege gegen Pfeddersheim und Wormatia II, zu bieten hatte, aber auch eine Vielzahl von klaren Niederlagen, darunter ein 0:10 gegen Mitaufsteiger FC Speyer.

Am Ende hatte Neuhausen als Schlusslicht nur 17 Zähler auf dem Konto, eine Torbilanz von 32 zu 95 und belegte außerdem den letzten Platz in der Fairnesstabelle. „Der Kader war einfach zu schwach, um die vielen Ausfälle, die uns in der Saison stets begleitet haben, zu kompensieren“, liefert Dell einen Erklärungsversuch für den „sang- und klanglosen Abstieg“, wie er es formuliert. Zwei Abgänge und acht Neuzugänge für kommende Runde Erfolgserlebnisse gab es in den letzten Landesliga-Wochen kaum noch. Eine Etage tiefer sollen die aber wieder öfter gefeiert werden können - auch wenn der Aufstieg in die Landesliga ausdrücklich nicht der Auftrag ist, bei einer zu erwartenden höheren Zahl an Aufsteigern aber möglich. Immerhin braucht die zukünftig dreigleisige Landesliga Teams von unten.