Grabara zieht es zu Juventus Wolfsburgs Nummer eins wagt den Neustart in Italien von red · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg gibt Kamil Grabara auf Leihbasis an Juventus Turin ab. Nach 69 Pflichtspielen für die Wölfe verlässt der polnische Nationaltorhüter den Bundesliga-Absteiger – in der neuen Zweitligasaison war der 27-Jährige bereits ohne Einsatz geblieben.

Der sportliche Absturz des VfL Wolfsburg verändert nicht nur die Gegenwart des Klubs, sondern zunehmend auch die Lebensläufe seiner langjährigen Leistungsträger. Nun zieht es Kamil Grabara nach Italien. Der 27 Jahre alte Torhüter wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zu Juventus Turin und setzt seine Karriere damit bei einem der traditionsreichsten Vereine Europas fort. Für Grabara ist es ein bemerkenswerter Wechsel. Noch vor zwei Jahren war der polnische Nationaltorhüter nach Wolfsburg gekommen, um dort langfristig eine tragende Rolle einzunehmen. Nun führt ihn sein Weg nach dem Abstieg der Wölfe in die 2. Bundesliga zum italienischen Rekordmeister in die Serie A.

Grabara war im Sommer 2024 vom FC Kopenhagen verpflichtet worden. In Dänemark hatte er sich mit starken Leistungen auch international einen Namen gemacht. Beim VfL etablierte sich der Pole anschließend als Stammtorhüter und kam in seinen beiden Wolfsburger Jahren auf insgesamt 69 Pflichtspiele. Dabei stand er in der Bundesliga, im DFB-Pokal und schließlich auch in der Relegation zwischen den Pfosten. Gerade die vergangenen Monate dürften dabei zu den schwierigsten seiner bisherigen Karriere gehört haben. Grabara konnte den Absturz des VfL trotz zahlreicher Paraden nicht verhindern. Nach 29 Jahren Bundesliga musste Wolfsburg den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.