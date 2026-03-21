Gouras trifft doppelt: Freiberg erobert die Spitze zurück

Der SGV Freiberg hat am 25. Spieltag der Regionalliga Südwest die passende Antwort auf die jüngsten Rückschläge gegeben. Gegen Kickers Offenbach gewann der SGV vor 1300 Zuschauern mit 2:0 und übernahm damit die Tabellenführung zurück. Schiedsrichter Fabian Reuter leitete eine Partie, die nach torloser erster Halbzeit in der zweiten Hälfte zugunsten der Gastgeber kippte. Nach dem Pokal-Aus unter der Woche und dem Remis in Bahlingen war es für Freiberg ein Sieg mit doppeltem Wert.
Reaktion nach schwierigen Tagen
Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar. Großaspach hatte bereits vorgelegt, Freiberg musste also gewinnen, um wieder an die Spitze zu springen. Zugleich stand die Mannschaft nach dem 1:3 im Viertelfinale des WFV-Pokals gegen die Stuttgarter Kickers und dem 2:2 in Bahlingen unter Zugzwang. Der Heimsieg gegen Offenbach beendete diese kurze Phase ohne Erfolg und brachte den Tabellenführer sofort in seine alte Position zurück.
Geduld vor der Pause
In der ersten Halbzeit blieb die Partie ohne Tore. Freiberg musste sich die Kontrolle gegen einen Gegner erarbeiten, der als Tabellen-14. mit einer klaren Außenseiterrolle angereist war. Der SGV hielt das Spiel offen, ohne den entscheidenden Durchbruch vor der Pause zu erzwingen. So ging es mit einem 0:0 in die Kabine, das den Druck auf die zweite Halbzeit erhöhte.
Gouras entscheidet das Spiel
Direkt nach dem Seitenwechsel fiel die Führung. Minos Gouras traf in der 47. Minute zum 1:0 und verschaffte Freiberg damit die entscheidende Erleichterung. Offenbach blieb im Spiel, doch der SGV hielt die Kontrolle und legte in der 82. Minute nach. Erneut war es Minos Gouras, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 stellte und die Partie damit entschied.
Spitze zurückerobert
Mit nun 54 Punkten aus 25 Spielen steht Freiberg wieder auf Rang eins der Regionalliga Südwest. Großaspach folgt mit 52 Zählern, der Vorsprung beträgt damit wieder zwei Punkte. Das Torverhältnis des SGV verbesserte sich auf 56:20. Der Sieg gegen Offenbach war deshalb mehr als ein gewöhnlicher Heimerfolg: Er bedeutete die direkte Rückkehr an die Tabellenspitze und eine klare Reaktion auf die Niederlage im Pokal.