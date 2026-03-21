Gouras trifft doppelt: Freiberg erobert die Spitze zurück

Reaktion nach schwierigen Tagen Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar. Großaspach hatte bereits vorgelegt, Freiberg musste also gewinnen, um wieder an die Spitze zu springen. Zugleich stand die Mannschaft nach dem 1:3 im Viertelfinale des WFV-Pokals gegen die Stuttgarter Kickers und dem 2:2 in Bahlingen unter Zugzwang. Der Heimsieg gegen Offenbach beendete diese kurze Phase ohne Erfolg und brachte den Tabellenführer sofort in seine alte Position zurück.

Geduld vor der Pause

In der ersten Halbzeit blieb die Partie ohne Tore. Freiberg musste sich die Kontrolle gegen einen Gegner erarbeiten, der als Tabellen-14. mit einer klaren Außenseiterrolle angereist war. Der SGV hielt das Spiel offen, ohne den entscheidenden Durchbruch vor der Pause zu erzwingen. So ging es mit einem 0:0 in die Kabine, das den Druck auf die zweite Halbzeit erhöhte.

Gouras entscheidet das Spiel

Direkt nach dem Seitenwechsel fiel die Führung. Minos Gouras traf in der 47. Minute zum 1:0 und verschaffte Freiberg damit die entscheidende Erleichterung. Offenbach blieb im Spiel, doch der SGV hielt die Kontrolle und legte in der 82. Minute nach. Erneut war es Minos Gouras, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 stellte und die Partie damit entschied.