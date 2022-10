Gottschalk macht den Unterschied Steinach gewinnt am Ende mit 3:0 und so bleiben die Punkte bei der Heimmannschaft.

Der Sieg geht am Ende in Ordnung, fällt aber vielleicht um ein Tor zu hoch aus. Denn auch die Gäste aus Hildburghausen hatten in diesem Match ihre Möglichkeiten. Am Ende macht Andre Gottschalk den Unterschied. Der Goalgetter traf zweimal selbst und bereitete mit einem öffnenden Pass auf die völlig verwaiste linke Abwehrseite der Gäste das 3:0 vor...

Steinach konnte in diesem Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz in der Talstraße aus den Vollen schöpfen. Bei Hildburghausen fehlten Maximilian Kupfer, Yannik Kuhles und Tristan Rüffer. Sandro Eichhorn war noch nicht wieder vollständig fit. Er nahm zunächst auf der Bank Platz. Neben Geyling waren Jonas Treubig und Maximilian Schneider neu in der Anfangsformation.

Zur Pause stand es dann noch torlos. Dies schmeichelte den Gästen. Die Platzhirsche hatte die besseren Möglichkeiten. Julius Geyling stand öfters im Brennpunkt. Der Keeper war mit mehreren tollen Paraden der Garant für die Null zum Pausentee. Einmal hätte er wohl nicht mehr eingreifen können. Hier wurde der Schuss von Niclas Tanneberg von dem anderen Mann mit der Rückennummer 7 - Max Schneider - geblockt.

Gottschalk eiskalt per Kopf - Hildburghausen ohne Fortune

Hildburghausen war nach Wiederbeginn zuerst wieder auf dem Platz. Und sie hatten durch Jonas Treubig auch die erste Möglichkeit. Mit einem „Bagger“ konnte Kevin Eichhorn den strammen Schuss entschärfen. Auf der Gegenseite markierte dann Andre Gottschalk die Heimführung. Nach einem Eckball wurde er nicht konsequent gedeckt und so besorgte er per Kopfball von der 5-Meter-Linie das 1:0. Unmittelbar danach wurde der Angreifer der Eintracht Sandro Eichhorn zum Warmmachen geschickt. Nach einem weiten Einwurf von Wenke wird das Leder nicht konsequent geklärt. Andre Gottschalks schaltete am schnellsten und war per Flugkopfball erfolgreich. Hildburghausen brachte dann nicht nur Sandro Eichhorn, sondern wechselt gleich dreifach. Die Gäste wurden damit deutlich offensiver. Steinach zog mit einem Doppelwechsel nach und formierte als Antwort eine 5er-Abwehrkette - ein Abwehrriegel mit vier Akteuren und unmittelbar davor noch Kapitän Lorenz. Hildburghausen spielte nun alles oder nichts. Und in der 76. Minute lag der Ball tatsächlich im Steinacher Tor. Stefan Fischer traf zunächst den Pfosten und den Abpraller bugsierte Jens Hirschfeld über die Linie. Aber der Treffer zählte nicht. Der Schiedsrichter-Assistent hatte eine Abseitsstellung angezeigt. Der Köllner Keller hätte bestimmt den Schiedsrichter aufgefordert, dies sich noch einmal anzuschauen. In der 81. Minute gab es erneut Freistoß. Diesen ruhenden Ball brachte Sandro Eichhorn nach innen, wo Einwechsler Ali Imedashvili jedoch einen Schritt zu spät kam. Sogar Andre Gottschalk war hier zum Verteidigen mit nach hinten geeilt. Hildburghausen riskierte nun alles und wurde in der Schlussphase zur Spielentscheidung und zum 3:0 Endstande ausgekontert...