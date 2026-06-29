Gottfrieding trauert um Vereins-Ikone

Es gibt Menschen, die durch ihr Wirken zu Gesichter von Vereinen werden und Spuren hinterlassen. Der FC Gottfrieding hat eine solch prägende Figur der vergangenen Jahrzehnte verloren. Der intakte Dorfverein aus dem Landkreis Dingolfing-Landau trauert um seinen langjährigen zweiten Vorstand und Abteilungsleiter Heinz "Seise" Seisenberger, der am Sonntag im Alter von 65 Jahren unerwartet und schnell verstorben ist. Erst ein paar Wochen zuvor wurde beim dem FCG-Urgestein eine schwere Krankheit diagnostiziert.

Über viele Jahre hinweg prägte der "Tausendsassa" Heinz Seisenberger mit seinem unermüdlichen Einsatz den Verein, der in der Spielzeit 2011/2012 sogar der Bezirksliga West angehörte. In seinen zahlreichen Funktionen übernahm er Verantwortung, traf Entscheidungen, packte stets an und trug maßgeblich dazu bei, den FC Gottfrieding zu dem zu machen, was er heute ist. Besonders unvergessen bleibt sein Wirken als sportlicher Leiter: Unter seiner Führung gelang dem Verein der Aufstieg von der A-Klasse bis in die Bezirksliga – die sportlich erfolgreichste Zeit in der Geschichte der Rot-Weißen.

Doch Heinz Seisenberger war weit mehr als seine Ämter. "Egal wann, egal wo man ihn brauchte – Seise war da. Unzählige Stunden steckte er in den Neubau unseres Vereinsheims, packte mit an, wo Hände gebraucht wurden, und stellte sich nie in den Vordergrund. Sein Einsatz war selbstverständlich, sein Herz schlug für diesen Verein. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen verdienten Funktionär, sondern einen Menschen, der den FC Gottfrieding gelebt hat. Eine Lücke, die sich nicht füllen lässt. Lieber Seise, danke für alles. Du wirst uns fehlen. 🖤 In Gedanken sind wir bei seiner Familie und allen, die ihn liebten. Dein FC Gottfrieding ❤️🤍", schreibt der Klub in den sozialen Medien.