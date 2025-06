Gotteszell trennt sich von Meindl - Schedlbauer neuer Coach

Der SV Gotteszell hat in der Sommerpause einen Trainerwechsel vorgenommen. Bereits in der Endphase der Vorsaison legte Spielertrainer Wolfgang Weidlich, der mittlerweile bei der SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag als neuer Übungsleiter vorgestellt wurde , seinen Posten nieder. Nun gibt der Klub bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Liniencoach Johannes Meindl beendet wurde. Als Nachfolger konnte Matthias Schedlbauer verpflichtet werden, der bereits zwischen 2008 und 2012 zu Kreisklassen-Zeiten des Klubs als spielender Chefanweiser fungierte. Der 48-Jährige soll für einen sportlichen Aufschwung sorgen, denn im Frühjahr ging es bei den Blau-Weißen rapide bergab, wenngleich die Saison in der A-Klasse Viechtach immerhin noch auf den sechsten Rang beendet werden konnte.

"Schweren Herzens haben wir uns von Johannes trennen müssen. Unsere ganz schwache Frühjahrsbilanz - wir konnten nur eine von acht Partien siegreich gestalten - hat uns jedoch keine andere Wahl gelassen und wir mussten etwas ändern. Johannes gilt dennoch ein riesengroßer Dank, denn fachlich und in Sachen Engagement ist ihm überhaupt nichts vorzuwerfen. Im Gegenteil, er ist wirklich mit seinen 23 Jahren ein großes Trainertalent und wir sind seinen Weg machen", sagt Florian Hinkofer, der sportlicher Leiter des Vereins.







Mit Matthias "Bull" Schedlbauer kehrt ein alter Bekannter zum SVG zurück, der nach einer längeren Auszeit auf die Fußballbühne zurückkehrt. "Wir sind Bull sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, nochmal bei uns anzugreifen. Er ist genau der Trainertyp, den wir für unsere blutjunge Mannschaft brauchen, da er mit seiner geradlinigen Art, die Tugenden einfordern wird, die man in der A-Klasse braucht", erklärt Hinkofer, der auch eine paar weitere Personalien vermelden kann. Vom Nachbarn SV Achslach wechseln Michael und Arten Sedov zum SVG, Marco Paukner kommt von der SpVgg Patersdorf. Diese drei Akteure sollen den Konkurrenzkampf in der ersten Mannschaft beleben.









Nach längeren Fußballpausen möchten auch Jakob Kilger sowie Andre und Alex Dragunov ihre Fußballschuhe schnüren. Dieses Trio wird den Kader der Reserve, die künftig von Armin Lang betreut wird, bereichern. Sportlich setzt man sich keine utopischen Ziele: "Wir wollen wieder in die Spur kommen, vernünftige Spiele abliefern und einen ansehnlichen Fußball spielen. Uns ist aber klar, dass wir nicht um den Aufstieg mitspielen werden, zumal uns mit Christian Stössel ein ganz wichtiger Akteur wegen eines Syndesmosebandrisses noch monatelang ausfallen wird", informiert Manager Hinkofer, der selbst jahrelang Top-Scorer seines Heimatvereins war. "Mir macht mein Knie schon seit längerer Zeit große Probleme. Ob ich nochmal angreifen kann, ist daher mehr als fraglich", verrät der 30-Jährige.