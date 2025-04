Gotteszell: Spielertrainer Weidlich zieht Schlussstrich

"Wir haben jetzt neunmal in Folge nicht gewonnen, das ist extrem frustrierend. Ich habe mir schon in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung her muss", verrät der schussgewaltige Linksfuß, der sich keineswegs im Bösen verabschiedet: "Zwischenmenschlich war alles top. Ich hatte in Gotteszell eine schöne Zeit, die Verantwortlichen und Spieler sind allesamt voll in Ordnung. Für mich steht aber immer der sportliche Aspekt im Vordergrund und deshalb habe ich für mich entschieden, das Kapitel zu beenden, obwohl wir uns eigentlich bereits auf eine Verlängerung verständigt hatten."







Wie es mit dem Vollblutfußballer weitergeht, ist nun völlig offen. "Ich hatte ein paar Anfragen vorliegen, die ich aber allesamt abgesagt habe. Mal schauen, ob sich nochmal etwas ergibt. Aufhören mag ich eigentlich noch nicht, dafür spiele ich noch viel zu gerne Fußball", sagt der ehemalige Jugend-Bayernauswahlspieler. Beim SV Gotteszell geht es in den verbleibenden vier Partien darum, den Negativtrend zu stoppen. Die Chancen dafür dürften für die Truppe von Johannes Meindl, der bis dato ein gleichberechtigtes Trainer-Duo mit Wolfgang Weidlich bildete, gar nicht so schlecht stehen, denn es geht im Saisonendspurt ausnahmslos gegen Teams, die im Ranking hinter Geiger, Gruber & Co. stehen.