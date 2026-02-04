Gotteszell-Hammer: Duo Kraus/Peter kommt zur neuen Saison Die beiden Noch-Spielertrainer des SV Bernried wechseln zurück zu ihrem Heimatverein +++ Mit Niklas Tremmel kann zudem ein Keeper mit Landesliga-Erfahrung verpflichtet werden von Thomas Seidl · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

Markus Kraus (dritter von recht) und Hans Peter (zweiter von rechts) trainieren in der nächsten Saison den SV Gotteszell – Foto: Verein

Der SV Gotteszell lässt mit namhaften Neuzugängen aufhorchen! Der A-Klassist aus dem Landkreis Regen hat für die kommende Spielzeit Markus Kraus und Hans Peter als Spielertrainer-Duo verpflichten können. Aktuell leiten die beiden Routiniers noch den Kreisklassisten SV Benried an. Mit Niklas Tremmel wechselt außerdem im Sommer ein Torhüter zu den Weiß-Blauen, der jahrelang bei der SpVgg Ruhmannsfelden zwischen den Pfosten stand. Der 27-jährige bringt die Erfahrung von 25 Landesliga-Partien und 76 Bezirksliga-Einsätzen mit.

Derzeit wird der Tabellensiebte der A-Klasse Viechtach noch von Matthias Schedlbauer betreut, der den Klub auf eigenem Wunsch nach nur einer Saison verlassen wird. "Nachdem Matthias auf uns zugekommen ist und uns seinen Entschluss mittteilte, mussten wir uns sportlich neu ausrichten und begannen frühzeitig mit den Planungen für die kommende Saison. Ein besonderer Dank gilt "Bull“ Schedlbauer, der mit seiner positiven Art und seinem großen Engagement jeden einzelnen Spieler weiterentwickelt hat. Solche Persönlichkeiten sind für jeden Verein ein Gewinn – wir sind ihm für seine Zeit beim SV Gotteszell sehr dankbar", lässt der Verein verlauten.







Noch-Coach Matthias Schedlbauer (zweiter von rechts) genießt beim SV Gotteszell ein hohes Standing – Foto: Verein















"Der SV Gotteszell ist der Heimatverein von Hans und mir, und deshalb haben wir uns hier nie aus den Augen verloren. Die Vorstandschaft um Patrick Fischer so wie die sportliche Leitung um Florian Hinkofer mit seinem Team waren äußerst bemüht, uns wieder nach Hause zu holen. Mit dem neuen Vereinsheim und dem bereits vorhandenen Top-Hauptplatz wurden hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen. Jetzt müssen wir versuchen, Schritt für Schritt auch das sportliche Niveau entsprechend weiterzuentwickeln. Die Mannschaft ist jung und hat viel Potenzial, aber alle müssen bereit sein, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wenn jeder diese Einstellung an den Tag legt, sind wir überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren etwas aufbauen und wieder attraktiven Fußball in Gotteszell bieten können", gibt Markus Kraus zu Protokoll.





Als neuen Chefanweiser konnte der Verein den ehemaligen Landesliga-Stürmer Markus Kraus verpflichten, der von Hans Peter als spielender Assistenzcoach unterstützt werden wird. Das Duo arbeitet schon seit 2023 beim SV Bernried erfolgreich zusammen. "Mit Markus und Hanse konnten wir zwei ehemalige Spieler und absolute Vereinsmenschen für diese Aufgabe gewinnen. Beide haben in den vergangenen Jahren überragende Arbeit geleistet und kennen den Verein, die Mannschaft und das Umfeld bestens. Darüber hinaus bringen sie ihre Erfahrung und Qualität auch aktiv auf dem Spielfeld ein und geben der Mannschaft zusätzliche Stabilität. Wir sind sehr froh, dass sie nun gemeinsam Verantwortung bei Ihrem Heimatverein übernehmen", freuen sich die Verantwortlichen des SVG, die auch die Weiterverpfichtung von Tormanntrainer Hans Egginger bekanntgeben können."Der SV Gotteszell ist der Heimatverein von Hans und mir, und deshalb haben wir uns hier nie aus den Augen verloren. Die Vorstandschaft um Patrick Fischer so wie die sportliche Leitung um Florian Hinkofer mit seinem Team waren äußerst bemüht, uns wieder nach Hause zu holen. Mit dem neuen Vereinsheim und dem bereits vorhandenen Top-Hauptplatz wurden hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen. Jetzt müssen wir versuchen, Schritt für Schritt auch das sportliche Niveau entsprechend weiterzuentwickeln. Die Mannschaft ist jung und hat viel Potenzial, aber alle müssen bereit sein, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wenn jeder diese Einstellung an den Tag legt, sind wir überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren etwas aufbauen und wieder attraktiven Fußball in Gotteszell bieten können", gibt Markus Kraus zu Protokoll.

Der frühere Landesliga-Torhüter Niklas Tremmel (zweiter von rechts) soll für Stabilität zwischen den Pfosten sorgen – Foto: Verein







Happy ist der SV Gotteszell auch über die Zusage von Niklas Tremmel. "Auf der Torhüterposition ergibt sich ebenfalls eine neue Situation, da unser aktueller Torwart künftig etwas kürzer treten wird. Umso erfreulicher ist es, dass wir uns intensiv um Niklas Tremmel bemüht haben und ihn schließlich für den SV Gotteszell gewinnen konnten. Da Niklas mittlerweile in Gotteszell wohnt und hochmotiviert ist, ab Sommer wieder voll anzugreifen, ist diese Verpflichtung für uns ein absoluter Glücksfall", heißt es von Vereinsseite.