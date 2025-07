Gottern erneut ein Testspielstolperstein

Die Gäste machten auf dem Sportplatz in Nägelstedt hinten dicht und setzten gute Konter. Preußen hatte in der ersten halben Stunde große Spielanteile, konnte aus den zahlreichen Ecken, Freistößen und Schüssen aber kein Kapital schlagen. Stattdessen nutzten die Männer um Trainer Rodriguez einen Schnitzer in der dezimierten FSV-Abwehr zum Führungstreffer vor der Pause.

Und direkt nach dem Seitenwechsel legte Großengottern einen Treffer nach. Mit einer schnellen Ballstafette kam der Kontrahent mit drei Spielern frei in den Vorwärtsgang und verwertete den Vorstoß durch Scholl mit Übersicht, wobei die Preußen-Fans eine Abseitsstellung reklamierten. Stattdessen kam es richtig bitter für die Kurstädter. Stedefeld machte es mit einem platzierten Rechtsschuss in die lange Ecke nach einer knappen Stunde deutlich.

In der letzten halben Stunde passierte nicht mehr viel. Preußen wirkte müde, Großengottern hatte weiterhin Spaß am Fußball, zielte aber zu ungenau. In der Schlussphase bekamen die Gastgeber immerhin noch zwei Strafstöße zugesprochen. Während Schack den ersten links vorbei schoss, verlud Schleip den Keeper zum 1:3 und traf damit gegen seinen Ex-Verein. Zweifelsohne ein schwacher Trost für Bad Langensalzas Team, welches das Spiel nun auswerten muss. Am Samstag geht’s weiter mit dem nächsten Test in Großneuhausen gegen Kölleda.