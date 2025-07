Gott ist tätowiert 

…und das war gar nicht so leicht.

Baustellen und merkwürdig markierte Stellflächen ließen uns ratlos dreinschauen.

Mehr schlecht als recht parkten wir die Karre so, dass wir sie vom Platz aus im Blick hatten.

Da der Ball schon rollte, entschieden wir uns gegen den Haupteingang und nutzten stattdessen eine Luke im Zaun. Solche Fenster waren überall in den Zaun eingelassen, der das Gelände umschloss – vermutlich, damit man den Ball schneller holen kann, wenn er drüberfliegt.

Sehr praktisch und für uns eine willkommene Abkürzung. Und da sowieso kein Eintritt verlangt wurde, war der Haupteingang ohnehin eher optional.

Einziger Haken an dieser Methode, den Platz zu betreten: Ich knallte mir den Schädel hardcore an der Umrandung der Luke an. Richtig dämlich – und das Pochen unter der Kopfhaut begleitete mich die ganze erste Halbzeit.

Der Platz selbst ist ein ganz normaler Kunstrasen ohne Ausbau, aber der Ausblick ist großartig: Man sieht einen alten Wasserturm und den Fernsehturm. Außerdem scheint das Vereinsheim des hier ebenfalls spielenden VfL Hammonia in einen alten Wasserturm gebaut worden zu sein.

Wir hatten heute schon viele Tore gesehen und rechneten auch bei diesem internen Testspiel mit ein paar Treffern. Stattdessen sahen wir ein taktisch geprägtes Spiel, das sogar von einem Schiri-Gespann begleitet wurde.

In drei Halbzeiten à 30 Minuten gewann die Erste gegen die eigene Dritte mit 2:0.

Schade nur, dass auch hier die Vitrine mit Fanartikeln verschlossen war und scheinbar niemand für den Verkauf zuständig war.

Kaum war der Schlusspfiff verhallt, machten wir uns vom Acker. Immerhin knurrte der Magen langsam, und das Auto sollte nicht länger halb legal am Straßenrand stehen.

Nachdem wir gegessen und die Unterkunft erreicht hatten, ließen wir bei einer Feierabendzigarette (ich rauchte nur passiv) den Tag Revue passieren.

Da mischte sich ein osteuropäischer Malocher ein, der hier offenbar mit seinen Kollegen auf Montage war. Bis heute weiß ich nicht genau, was er wollte – er sprach kein Deutsch und nur ein paar Brocken Englisch mit grauenhaftem Akzent. Jedenfalls hatte er 3,8 im Turm und schien was gegen mein Septum zu haben. Seine Worte „strong man“, ein Griff an die Nase und das Zeigefingerschütteln deuteten jedenfalls darauf hin. Immer wieder zeigte er dabei in den Himmel – so, als würde Gott Piercings nicht dulden.

Aber Gott ist ja selbst tätowiert. Warum sollte er kein Piercing tragen dürfen? Und für alle, die jetzt die Hände falten:

Jes 49,14ff.: „…siehe: auf die Handflächen habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind mir beständig gegenwärtig.“

Gott hat sich also sogar die Hände tätowiert. Aber wahrscheinlich nichts oberhalb der T-Shirt-Kante… Poser.

Was den Vorwurf angeht, echte Männer hätten kein Septum: Ich habe alles erledigt, was man von einem Mann erwartet – einen Baum gepflanzt, einen Sohn gezeugt. Gut, ein Haus hab ich nicht gebaut, dafür stand ich schon für meinen Lieblingsverein auf dem Feld.

Und das ist ein gutes Stichwort, denn am nächsten Morgen packten wir unsere Zelte zusammen und brausten Richtung Berlin.