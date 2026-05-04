Gostenhof entscheidet Gipfeltreffen für sich – Langenzenn bleibt dank

Im absoluten Spitzenspiel der Kreisklasse Gruppe 3 Nürnberg Frankenhöhe standen sich am Wochenende der Türkisch SV Gostenhof und der TSV 1894 Langenzenn gegenüber. In einer intensiven Partie zwischen dem Tabellenersten und dem Zweiten setzten sich die Gastgeber am Ende knapp mit 2:1 durch und zogen damit punktetechnisch mit den Langenzennern gleich.

Die Partie begann nervös auf Seiten der Gäste. Durch zwei Leichtsinnsfehler im Aufbau ermöglichte Langenzenn den Hausherren bereits in der Anfangsphase gefährliche Abschlüsse. Ein Ball strich nur knapp am Gehäuse vorbei, zudem landete der Ball nach einer gefährlichen Freistoßposition sicher in den Armen von Keeper Reichel. Nach der wackeligen Anfangsphase fand der TSV jedoch besser in die Spur und übernahm zusehends die Kontrolle. Ein Kopfballtreffer der Langenzenner wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen – eine knappe Entscheidung. Kurz darauf die nächste strittige Szene: Grüner ging im Strafraum der Gostenhofer zu Boden, doch der Pfiff des Unparteiischen blieb aus. Auf der Gegenseite fiel die Entscheidung dann jedoch prompt: Nach einem Foulspiel im Sechzehner entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Gostenhof. Avci ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte in der 20. Minute eiskalt zur 1:0-Führung. Trotz spielerischer Überlegenheit bis zur Pause gelang es Langenzenn nicht, sich zwingende Torchancen zum Ausgleich zu erspielen.

Nach dem Seitenwechsel drückte Langenzenn auf den Ausgleich, während Gostenhof auf Nadelstiche lauerte. Nach einem zu zentralen Abschluss der Gäste kam Gostenhof durch Wegrutschen und Stoppfehler in der Langenzenner Hintermannschaft zweimal gefährlich vor das Tor. Einmal reagierte Reichel glänzend, beim zweiten Mal rettete das Außennetz für den TSV.

In der 65. Minute folgte dann der Rückschlag: Nach einer Ecke stieg Pljevljak am höchsten und platzierte den Ball per Kopf im Knick zum 2:0. In der Folge wurde die Partie zunehmend hitziger. Viele Unterbrechungen und Diskussionen störten den Spielfluss. Langenzenn agierte nun fast ausschließlich mit langen Bällen, während Gostenhof die Befreiungsschläge oft humorlos ins Seitenaus oder zur Entlastung nach vorne schlug.

In der 78. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf: Nach einem langen Einwurf und einer Kopfballverlängerung stand Schneider am zweiten Pfosten goldrichtig und schob zum 2:1-Anschluss ein. In der verbleibenden Zeit warf Langenzenn alles nach vorne, ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht mehr fallen.

Blick nach vorne: Chance auf Wiedergutmachung am Mittwoch

Durch die Niederlage rückt das Tabellenoberhaupt punktetechnisch zusammen. Der TSV Langenzenn rangiert nur noch aufgrund des direkten Vergleichs auf dem ersten Platz. Die Chance zur Reaktion bietet sich jedoch bereits am kommenden Mittwoch: Im Nachholspiel gegen Azzurri Südwest kann die Mannschaft den alten Drei-Punkte-Vorsprung wiederherstellen und die alleinige Tabellenführung festigen.

Bericht: Dimitri Schander