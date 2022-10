Gossau entthront Schaffhausen 2 - Wiesendangen siegt fulminant 2. Liga, Gruppe 2: 10. Runde

In der Zweitliga-Gruppe 2 ist es an der Spitze zum grossen Zusammenschluss gekommen. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorgte Wiesendangen mit dem 7:0 über Bassersdorf.

Die unterlegenen Gäste mussten allerdings bereits ab der siebten Minute in Unterzahl agieren, nachdem Captain Simon Copat nach einem penaltywürdigen Vergehen mit Rot vom Feld musste.

Deklassiert: Wiesendangen ohne Gnade gegen Bassersdorf Böse untendurch musste der FC Bassersdorf, der in Wiesendangen gleich 0:7 abgewatscht wurde. Captain Robin Oehninger traf gleich dreimal, Fabian Meli konnte sich zweimal feiern lassen.

Während also die Kurve bei Seuzach nach oben zeigt, ist in Rüti die Not gross. Die zunächst mit drei Siegen gestarteten Oberländer sind mittlerweile seit Anfang September oder eben auch acht Spiele ohne Erfolgserlebnis. Einzig gegen Schlusslicht Beringen hatte es in dieser Zeitspanne zu einem Remis gereicht (2:2).

Bemerkenswert: Seuzach im Hoch, Rüti im Tief Der FC Seuzach zählt derzeit zu den formstärksten Teams der Zweitliga-Gruppe 2. Mit dem 4:2 über Rüti blieb der Interregio-Absteiger wettbewerbsübergreifend zum achten Mal ungeschlagen (6 Siege, 2 Remis). "Vor allem in den Zweikämpfen sind wir besser geworden", sagte FCS-Coach Gianluca Appassito nach dem Sieg gegenüber dem "Landbote".

Gewonnen: Zürich City entscheidet Aufsteiger-Vergleich für sich Das im Oerliker Neudorf beheimate Ensemble reichte ein 1:0-Sieg im Aufsteiger-Duell gegen Schwamendingen. Für das entscheidende Tor war Klysman Lucas Lopes verantwortlich (47.). Zwar flog Lambilate Jordan Tawaba in der Folge mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld (64.), die Gäste konnten daraus aber keinen Profit ziehen.

Die FCS-Reserven waren zunächst zwar in Führung gegangen. Doch Riley Christen und Roman Gachnang gaben der Partie im zweiten Abschnitt eine Wende.

Auf der Gegenseite vermerkte Trainer Antonio Dos Santos in den "Schaffhauser Nachrichten": "Es waren individuelle Fehler. Die gibt es halt mal bei jungen Spielern."

"Es ging ein Ruck durch die Mannschaft", freute sich deshalb FCG-Coach Andreas Häsler nach dem Sieg gegenüber dem "Zürcher Oberländer". "So wie wir aufgetreten sind, ist der Sieg verdient. Wir haben vieles von dem umgesetzt, was wir uns vornahmen. Wir standen kompakt und liessen kaum gefährliche Aktionen zu."

Überraschung: Gossau übernimmt nach Durststrecke gleich Spitze In der Zweitliga-Gruppe 2 bleibt es unberechenbar. Der zuletzt schwächelnde FC Gossau übernahm tatsächlich durch den 2:1-Erfolg über Schaffhausen 2 die Spitze. Dies nachdem die Oberländer zuvor aus vier Partien gerade noch zwei Punkte geholt hatten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Greifensee 🟡🔴 (@fcgreifensee)

Gewendet: Greifensee im Flow

Der FC Greifensee geriet bei Phönix Seen zwar früh in Rücklage, konnte aber schon bald wieder ausgleichen und in der zweiten Hälfte weiter zulegen.

Der FCG hat sich also von einem Zwischentief gut erholt. Unter der Woche eliminierte er im FVRZ-Cup Titelverteidiger Wiedikon (3:2), Und in der Meisterschaft resultierten in den letzten vier Partien stattliche zehn Punkte.

Gering: Herrliberg tut sich offensiv schwer

Schwerer tut sich da der zunächst keck in die Meisterschaft gestartete FC Herrliberg. Der Aufsteiger unterlag Veltheim 1:2.

Auffällig ist inbesondere die schwache Offensivausbeute. In der Meisterschaft gelang dem Seeklub zuletzt am 10. September (beim letzten Sieg über Bassersdorf) mehr als ein Tor.

