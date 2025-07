Goslarer SC 08 verstärkt Offensive mit Jonas Farell Heine

Der 20-Jährige war in der vergangenen Spielzeit in der Landesliga aktiv und erzielte dort fünf Treffer. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Heine bei Germania Halberstadt und dem Blankenburger FV. Der schnelle Angreifer soll für mehr Durchschlagskraft und Variabilität im Angriffsspiel sorgen.

In der vergangenen Saison konnte er bei Wernigerode in 21 Spielen in der LOTTO-Landesliga Nord Sachsen-Anhalt fünf Tore und eine Vorlage verzeichnen.