Goslarer SC 08 mit ordentlichen Testspiel-Leistungen

Der Goslarer SC 08 hat am vergangenen Wochenende zwei Testspiele gegen Landesligisten bestritten und dabei solide Leistungen gezeigt. Gegen den Tabellenzweiten der Landesliga Braunschweig, den SSV Kästorf, gelang den Harzern ein beachtliches 1:1-Unentschieden. Zwei Tage später folgte eine 0:2-Niederlage bei Eintracht Northeim, wobei das Team von Trainer Ingo Vandreike auch hier über weite Strecken gut mithalten konnte. Die Generalproben lassen die Goslarer optimistisch auf den anstehenden Rückrundenstart blicken.

Im Heimspiel gegen den SSV Kästorf hielt der GSC lange die knappe Führung, musste aber in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich hinnehmen. Tobias Keil brachte sein Team Mitte der zweiten Halbzeit in Führung und sorgte damit für ein Ausrufezeichen gegen den Favoriten.

Bis zur 97. Minute verteidigten die Goslarer den Vorsprung leidenschaftlich, ehe Kästorf mit der letzten Aktion noch zum leistungsgerechten 1:1 kam. Die Partie war geprägt von viel Tempo und intensiven Zweikämpfen, was sich in insgesamt sieben Gelben Karten widerspiegelte.

Auch beim Auswärtsspiel in Northeim zeigte sich der GSC engagiert, verlor jedoch mit 0:2. Beide Gegentore fielen jeweils in der Schlussphase der Halbzeiten und hätten mit mehr Konsequenz verhindert werden können. Dennoch konnte die Mannschaft über weite Strecken gut mithalten und eigene Akzente setzen. Einzig die Chancenverwertung bleibt ein Punkt, an dem bis zum Ligastart gearbeitet werden muss.