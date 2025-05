Goslar, Germania und Üfingen mit Kantersiegen – Bad Harzburg patzt

VfL/TSKV Oker – MTV Wolfenbüttel II 1:2

In einer umkämpften Partie bewies MTV Wolfenbüttel II Moral und drehte den Rückstand in der Schlussphase. Andre Wolf hatte Oker zunächst in Führung gebracht, ehe Joker Janosch-Paul Bauer ausglich. Paul Maue traf kurz vor Schluss zum 2:1-Siegtreffer. Wolfenbüttel II festigt damit Rang sieben, Oker verliert den Anschluss auf Platz vier.