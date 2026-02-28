Gos: „Wir wollen unbedingt aus unserer Tabellensituation raus“

Fest steht: Gespielt wird. „Unser Platz wäre zwar nicht bespielbar gewesen, aber wir haben das Spiel nach Salzdahlum auf den Kunstrasen verlegt. Das heißt, Sonntag ist 100 Pro Anpfiff“, erklärt Wendessens Trainer Pascal Gos. Die äußeren Bedingungen sind damit geklärt, sportlich erwartet er jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe.

„Vahdet ist für mich eine Mannschaft mit sehr viel Qualität, sehr viel individueller Qualität“, sagt Gos, beschreibt den Gegner aber zugleich als schwer berechenbar: „Vahdet ist halt auch immer eine Wundertüte. Die können Gegner an die Wand spielen und hoch gewinnen, auf der anderen Seite aber auch Spiele verlieren, wo du dir denkst: Wie geht das denn?“ Entscheidend sei, selbst stabil aufzutreten und Rückschläge besser zu verkraften.

Die eigene Vorbereitung verlief nicht ideal. „Teilweise haben wir nicht immer aus dem Vollen geschöpft, was Trainingsbeteiligung und Personallage angeht“, räumt Gos ein, ohne dies als Ausrede gelten zu lassen. Vielmehr setzt er auf die Motivation seiner Mannschaft: „Die Jungs sind heiß, lange kein Fußball gespielt, haben Bock drauf.“

Angesichts von den direkten Abstiegsplätzen ist die Zielsetzung klar formuliert. „Wir wollen unbedingt aus der Tabellensituation raus, in der wir gerade sind. Dafür brauchen wir Punkte, im Idealfall drei“, betont Gos. Ob es dazu reicht, dürfte maßgeblich davon abhängen, wer besser ins Spiel findet und die Intensität von Beginn an annimmt.