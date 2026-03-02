Gos: „Wir haben von Anfang an den Kampf angenommen“

"Es war ein sehr überraschend gutes Spiel von uns. Aufgrund der Vorbereitung und allem drum und dran war das nicht so zu erwarten“, sagte SV-Wendessen-Trainer Pascal Gos nach der Partie. „Wir haben von Anfang an den Kampf angenommen, wir waren präsent und haben Energie gezeigt.“

Die erste Halbzeit blieb torlos, obwohl die Gäste früh eine Chance vom Elfmeterpunkt hatten, die sie nicht nutzen konnten. In der zweiten Hälfte erhielt KSV Vahdet Salzgitter dann eine rote Karte. Die Überzahl hielt aber nicht all zu lange: "Da waren wir dann natürlich im Vorteil, aber wie es halt so ist bei uns oft, nehmen wir uns den eigenen Vorteil wieder selbst, indem wir selber eine glatt rote Karte kriegen."

„Unterm Strich gab es nicht wirklich viele großartige Chancen von beiden Mannschaften. Wenn man die Leistung beider Teams auf die Waage legt, waren wir das Quäntchen besser“, bilanzierte Gos. „Wir haben verdient gewonnen, aber es war natürlich ein erwartetes schweres Spiel.“

Mit diesem Sieg verschafft sich Wendessen etwas Luft im Tabellenmittelfeld. „Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte, zumal auch andere Ergebnisse unsere Lage verschärft hätten. Die drei Punkte sind enorm wichtig für uns“, erklärte Gos. Die Wendessener liegen nun mit 23 Punkten weiter im Mittelfeld und können mit Rückenwind in die kommenden Begegnungen gehen.