Gos: „Union hat eine hohe individuelle Qualität“

Mit 23 Punkten rangiert Wendessen derzeit auf Rang zwölf, punktgleich mit mehreren Teams im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld. Auch der kommende Gegner aus Salzgitter bewegt sich mit 24 Punkten in dieser Region und belegt aktuell Platz sieben.

Trotz der engen tabellarischen Situation sieht Gos den Gegner stärker, als es die Platzierung vermuten lässt. „Union hat eine hohe individuelle Qualität in der Mannschaft“, sagt der Wendessener Trainer. Besonders die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch präsent: „Sie haben uns damals klar geschlagen. Das war eine der besseren Mannschaften, gegen die wir in der Hinrunde gespielt haben.“

Das deutliche 0:4 aus Wendessener Sicht dient daher als Warnung für das Rückspiel. „Deshalb wissen wir natürlich, was auf uns zukommt. Es wird ein hartes Stück Arbeit“, erklärt Gos.

Mut macht dem Trainer jedoch die jüngste Entwicklung seiner Mannschaft. Beim 1:0-Erfolg gegen den KSV Vahdet Salzgitter sicherte Waldemar Winter kurz vor Schluss die drei Punkte – ein Erfolg, der Selbstvertrauen gegeben hat. „Wir wollen den positiven Flow aus diesem Spiel mitnehmen“, sagt Gos.

Auch die Trainingswoche stimmt ihn zuversichtlich. „Ich glaube, wir sind ganz gut drauf, haben ordentlich trainiert und wollen morgen unbedingt punkten“, so der Coach.

Während Wendessen den Abstand zur Abstiegszone vergrößern möchte, will Union Salzgitter nach der jüngsten 3:4-Niederlage gegen MTV Salzdahlum zurück in die Erfolgsspur finden. Vieles spricht daher für eine intensive Partie, in der Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden könnten.