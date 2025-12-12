Gorthmanns schickt Haldern auf die Bretter, Rindern verpasst Sieg

17. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen haben noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft, wenngleich es dafür einen klaren Sieg und eine Pleite des VfL Rhede benötigt. Der TSV Weeze gewinnt das Kellerduell gegen den SV Haldern, der nun das Letzter ist. Kevelaer SV kann siegen, der SV Rindern verpasst zwei wichtige Punkte.

Felix Becker schoss den Hamminkelner SV gegen den favorisierten SV Rindern in Führung (59.), doch die Gäste glichen durch Marten Albrecht zeitig aus (71.). Beim besten Aufsteiger der Liga kann man durchaus stolpern, wobei zwischen beiden Klubs nur zwei Punkte liegen. Diese zwei (weiteren) Punkte verpasst Rindern im Rennen um Rang zwei eben.

Andrea Dario Quarta schoss für den Kevelaerer SV in der 22. Minute das einzige Tor der gesamten Partie, denn Blau-Weiß Dingden II musste sich im Auswärtsspiel geschlagen geben. Durch das knappe 1:0 schiebt sich der KSV auf Platz fünf, kann aber bis einschließlich Sonntag noch überholt werden.

Im Abstiegskampf gilt es nicht nur direkte Konkurrenten zu schlagen, sondern vor allem seine Heimspiele zu gewinnen. Das nahm sich der TSV Weeze im Kellerduell gegen den SV Haldern besonders zu Herzen und feierte einen enorm wichtigen 3:1-Erfolg. Yannick Gorthmanns traf innerhalb von vier Minuten doppelt (29. und 33.) und legte so den Grundstein für den Dreier, der Haldern an das Tabellenende schickt. Weeze fehlen zwei Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz.

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr TuS Xanten TuS Xanten DJK Twisteden Twisteden 14:00 live PUSH

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr TuS Stenern TuS Stenern Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf 15:00 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch II

So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf

So., 01.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 01.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde Broekhuysen

So., 01.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.02.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt

So., 01.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Haldern



19. Spieltag

Fr., 06.02.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede

So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV

So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern

So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze

So., 08.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern