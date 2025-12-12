 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Traf doppelt: Yannick Gorthmanns.
Traf doppelt: Yannick Gorthmanns. – Foto: Hannah Gooren

Gorthmanns schickt Haldern auf die Bretter, Rindern verpasst Sieg

Bezirksliga: Die Sportfreunde Broekhuysen haben noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft, wenngleich es dafür einen klaren Sieg und eine Pleite des VfL Rhede benötigt. Der TSV Weeze gewinnt das Kellerduell gegen den SV Haldern, der nun das Letzter ist. Kevelaer SV kann siegen, der SV Rindern verpasst zwei wichtige Punkte.

17. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen haben noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft, wenngleich es dafür einen klaren Sieg und eine Pleite des VfL Rhede benötigt. Der TSV Weeze gewinnt das Kellerduell gegen den SV Haldern, der nun das Letzter ist. Kevelaer SV kann siegen, der SV Rindern verpasst zwei wichtige Punkte.

Abpfiff
Felix Becker schoss den Hamminkelner SV gegen den favorisierten SV Rindern in Führung (59.), doch die Gäste glichen durch Marten Albrecht zeitig aus (71.). Beim besten Aufsteiger der Liga kann man durchaus stolpern, wobei zwischen beiden Klubs nur zwei Punkte liegen. Diese zwei (weiteren) Punkte verpasst Rindern im Rennen um Rang zwei eben.

Abpfiff
Andrea Dario Quarta schoss für den Kevelaerer SV in der 22. Minute das einzige Tor der gesamten Partie, denn Blau-Weiß Dingden II musste sich im Auswärtsspiel geschlagen geben. Durch das knappe 1:0 schiebt sich der KSV auf Platz fünf, kann aber bis einschließlich Sonntag noch überholt werden.

Abpfiff
Im Abstiegskampf gilt es nicht nur direkte Konkurrenten zu schlagen, sondern vor allem seine Heimspiele zu gewinnen. Das nahm sich der TSV Weeze im Kellerduell gegen den SV Haldern besonders zu Herzen und feierte einen enorm wichtigen 3:1-Erfolg. Yannick Gorthmanns traf innerhalb von vier Minuten doppelt (29. und 33.) und legte so den Grundstein für den Dreier, der Haldern an das Tabellenende schickt. Weeze fehlen zwei Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz.

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt
So., 01.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Haldern

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede
So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern
So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze
So., 08.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern

