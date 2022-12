Gorka spielt sich bei der „Zwoten“ in den Fokus Im Fokus: Das Hinrunden-Fazit zu den Torhütern der U23 von Fortuna Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft hat die Hinrunde hinter sich gebracht. Dabei konnte sie die in sie gesetzten Erwartungen nicht immer erfüllen. Wir nehmen die bislang erbrachten Leistungen jedes Spielers unter die Lupe. Im heutigen ersten Teil an der Reihe: die Torhüter.

Dennis Gorka (13 Spiele/2 Mal zu Null) In der Hackordnung bei den Profis weiterhin ganz hinten, kam deshalb fast wöchentlich für die „Zwote“ zum Einsatz. Verpasste lediglich sechs Partien. Offenbarte zu Saisonbeginn große Probleme mit dem Ball am Fuß, trug gleich im ersten Spiel gegen Wiedenbrück (1:2) eine Mitschuld an beiden Gegentreffern. Steigerte sich anschließend aber immens. Bester Mann auf dem Feld gegen Aachen (1:1) und die U23 von Borussia Mönchengladbach (0:3), tolle Paraden beim 3:1 in Kaan-Marienborn. Verhinderte gegen Münster (1:6) ein zweistelliges Ergebnis.

In der Defensive haben sich Fortunas Regionalliga-Fußballer in der ersten Saisonhälfte nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. 39 Gegentore nach19 Spielen. Das Paradoxe an der Situation: Oftmals traf die Torhüter die geringste Schuld. Alle drei Keeper in der Einzelkritik.

Leon Klußmann (3/1) Im Sommer vom Oberligisten FC Kray gekommen, setzte sich im Duell der etatmäßigen „Zwote“-Keeper gegen Glenn Dohn durch. Musste sich trotzdem in der Regel hinter Gorka mit dem Platz auf der Bank zufriedengeben. Stark, trickreich und teilweise waghalsig mit dem Ball am Fuß, solide auf der Linie. Kassierte fünf Gegentore, war in allen Situationen jedoch machtlos.

Glenn Dohn (3/1) Hatte in der ersten Saisonhälfte einen schweren Stand, kam aber in den letzten drei Partien vor der Winterpause zum Zug. Sein Einstand in Wattenscheid (2:3) missriet völlig, möglicherweise aufgrund der fehlenden Spielpraxis. Stand beim ersten Gegentor zu weit links, berührte die Kugel beim zweiten, wehrte sie allerdings nicht gut genug ab. Ohne Chance beim am Ende entscheidenden Elfmeter in der letzten Minute. Deutlich besser eine Woche später in Wiedenbrück (1:3), zeigte teils starke Reflexe. Ohne Gegentor und mit wenig Beschäftigung gegen Bocholt (0:0).