Goretzki-Zwillinge und Regionalligaspieler: St. Tönis rüstet auf

"Das sind sehr talentierte Burschen, die sicher das Potential haben in der Ober- oder Regionalliga spielen zu können", mutmaßte Josef Cherfi – damals noch Sportchef in Tönisberg, mittlerweile Cheftrainer des VfR Fischeln – über die beiden Goretzki-Brüder.

Am Torriecher sollte es dafür nicht schaden. Jan Goretzki knipste in der laufenden Saison für Tonisberg bereits 18 Mal in 22 Spielen. Sein Zwillingsbruder Marcel ist eher im Mittelfeld zu Hause, hat sich in der Bezirksliga aber ebenso bewiesen. Nun geht es also im Gleichschritt mindestens zwei Ligen nach oben.

Klingt doch wie zugeschnitten auf St. Tönis, dürfte man meinen: "Wir haben sie ja auch nicht umsonst verpflichtet", sagte Holger Krebs, sportlicher Leiter bei St. Tönis, darauf angesprochen. Warnte aber auch vor zu hoher Erwartungshaltung. "Das sind noch junge Jungs. Die haben in den unteren Ligen ihre Leistungen gezeigt. Ob die sich in der Oberliga gegen richtigen Männerfußball durchsetzen – das müssen sie noch beweisen. Da ist der körperliche Aspekt gerade bei Jan noch ein Thema."

Die Verantwortlichen in St. Tönis greifen dabei bewusst auf formbare Talente aus der Region zurück. Auch mit dem rasant gestiegenen Standing des Vereins sollen nicht urplötzlich verrückte Dinge auf dem Transfermarkt veranstaltet werden.

Für Talente und gegen "Ailton und co."

"Wir sind dieses Mal Oberliga-Spitze, gar keine Frage, aber wir sind ein Dorfverein. Wir können nicht Leute zu St. Tönis locken, die schon in höheren Ligen geglänzt haben. Wir brauchen Spieler, die sich beispielsweise in unteren Ligen bewiesen haben und es jetzt höher versuchen wollen oder sich in der Regionalliga in zweiter Reihe befinden", betonte Krebs.

Passend dazu schlägt ab Sommer eben auch Kris Pöstges in Tönisvorst auf. Der 20-Jährige kommt in seiner ersten Spielzeit bei den Senioren bereits auf drei Einsätze in der Regionalliga West für die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf.

Allzu sehr schaut man in St. Tönis bei etwaigen Spielertransfers aber nicht auf die jeweilige Vita. Vielmehr sollen neue Spieler nicht an der bestehenden Identität des Teams rütteln und im neuen Team den fußballerischen nächsten Schritt machen: "Zwischen mir und Bekim (Anm.: Cheftrainer Bekim Kastrati) war es großes Thema, als es um seine Verlängerung ging. Da hatte er befürchtet, dass wenn wir aufsteigen, dann in St. Tönis durchdrehen und Ailton und co. verpflichten", schilderte Krebs. "Er wollte eben genau das nicht, dass wir irgendwelche Altprofis oder Ex-Profis holen. Sondern dass wir eine Mannschaft stellen, die homogen, charakterlich astrein und leistungswillig ist."

Daiki Kamo muss noch ersetzt werden

Ganz abgeschlossen sind die Kaderplanungen aber noch nicht. Besonders eine Personalie fällt dabei ins Auge: Daiki Kamo, derzeitiger Top-Torschütze mit 14 Treffern, wird den Verein im Sommer verlassen, entsprechend ist man noch auf der Suche nach einem 'Neuner', auch im offensiven Mittelfeld könnte noch ein weiterer Transfer folgen. Doch selbst beim nominellen Ersatz für den besten Torschützen, schaut man nicht einfach nach großen Namen: "Was ist denn ein Hochkaräter? Daiki Kamo haben wir damals aus Siegburg geholt, der hatte in anderthalb Jahren sechs Spiele gemacht. Er ist im Winter zu uns gewechselt und hat ein paar Wochen gebraucht, bis er sich bei uns akklimatisiert hat. Und heute ist er Oberliga-Topstürmer", rekapitulierte Krebs, oder kurzgefasst: "Geld allein schießt keine Tore – das ist unser Credo."