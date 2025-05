Gordijenko und Steigert wechseln zum SV Opfingen

Der Abstieg des SV Opfingen aus der Kreisliga A ist bereits seit geraumer Zeit besiegelt. Frühzeitig haben die Verantwortlichen derweil die ersten personellen Werichen gestellt. Mit Maxhun Haxhija und Sven Althauser, die von der SG Wasser-Kollmarsreute nach Opfingen wechseln, kommen zur Saison 2025/2026 neue Kräfte ins Traineramt beim SV Opfingen. "Der Verein freut sich auf die kommende Zusammenarbeit und den bevorstehenden Neuanfang in der Kreisliga B", heißt es seitens des SVO. Neben den Trainern kann der Club bereits jetzt zahlreiche Neuzugänge präsentieren. So wechseln Artjom Gordijenko und Dirk Steigert ebenfalls von der SG Wasser-Kollmarsreute in den Fänchelenweg.

Gordijenko (36) ist eine Institution bei der SG, aus dessen Jugend er einst zu den Aktiven aufrückte und den sukzessiven Weg aus der Kreisliga A nach oben mitgestaltete. Dieser mündete 2016 im Aufstieg in die Landesliga. Zwar wechselte er anschließend zum SV Burkheim, kehrte aber nach einem halben Jahr zurück und betrat schließlich für die SG die überbezirkliche Bühne. Seinem Verein blieb er seitdem treu und glänzt - ob in der Bezirks- oder Kreisliga - als zuverlässiger Torjäger. Steigert (37) lief für den Freiburger FC, FC Bötzingen und FC Denzlingen allen voran in der Verbandsliga auf. Während seiner Zeit als spielender Co-Trainer beim SV Mundingen (2018 bis Ende 2023) gelang dem Defensivakteur der Sprung aus der A-Klasse in die Landesliga. Seit eineinhalb Jahren ist Steigert in Wasser-Kollmarsreute aktiv.