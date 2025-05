Goran Tomic hat die Regie beim MSV Düsseldorf übernommen. – Foto: Andre Peters

Goran Tomic übernimmt beim MSV Düsseldorf Früher als erwartet hat Goran Tomic beim MSV Düsseldorf als Cheftrainer übernommen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 MSV Düsseld. Lohausen Berghausen Goran Tomic

Mit einer Überraschung wartete der MSV Düsseldorf am vorletzten Spieltag in der Bezirksliga auf. Im Auswärtsspiel beim Lohausener SV stand auf Seiten des Tabellenfünften nicht etwa Moussa Ouayd sondern Goran Tomic an der Linie. Mit dem 49-Jährigen als neuem Cheftrainer siegten die Elleraner am Neusser Weg dank eines energischen Schlussspurts mit drei Treffern in der letzten halben Stunde mit 5:3.

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr Lohausener SV Lohausen MSV Düsseldorf MSV Düsseld. 3 5 Abpfiff „Ich wollte die Gelegenheit nutzen und die Mannschaft so früh wie möglich kennen lernen. Dafür haben sich die letzten beiden Saisonspiele angeboten. So können wir uns schon gegenseitig beschnuppern“, begründete Tomic seine Entscheidung, das Ruder beim MSV schon jetzt und nicht erst mit Beginn der Sommervorbereitung zu übernehmen.

Auch Moussa Ouayd ist froh, die wichtigste Personalie mit Blick auf die kommende Spielzeit entschieden zu haben. „Wir standen mit Goran schon länger im Austausch und hätten in der Vergangenheit schon fast einmal zueinander gefunden. Damals hatte es noch nicht gepasst. Mit ihm bekommen wir nun einen Fachmann, der sich in der Umgebung auskennt und obendrein ganz in der Nähe unserer Anlage wohnt“, erklärt der Sportliche Leiter des MSV. Bis Ende Oktober 2023 war Tomic für den damals noch in der Landesliga spielenden SC West verantwortlich, ehe er seinen Posten bei den zu diesem Zeitpunkt schon im Abwärtstrend befindlichen Oberkasselern aus freien Stücken räumte. Die Zeit seitdem nutzte Tomic, um die Akkus aufzuladen. „Ich hatte die Möglichkeit, schon früher wieder auf die Trainerbank zurückzukehren, habe mir aber bewusst Zeit für die Familie genommen. Jetzt geht es mit voller Energie an die neue Aufgabe“, sagt der Nachfolger des im März entlassenen Mo Rifi.

