Goran Tomic ist früher als geplant Trainer des MSV Düsseldorf

Goran Tomic leitet seit dem 5:3-Erfolg über den Lohausener SV den MSV Düsseldorf. Somit übernimmt er die Bezirksliga-Mannschaft, die im vergangenen Jahr erst abgestiegen ist und den Weg zurück in die Landesliga in diesem Jahr nicht nehmen konnte. Als Aufstiegsaspiranten sieht er sein neues Team aber nicht unbedingt.

Die Düsseldorfer haben eine solide Spielzeit noch nicht ganz zu Ende gebracht. Vor dem letzten Spieltag stehen 58 Punkte und der fünfte Platz zu Buche. Tomic, der reichlich Erfahrung in der Landesliga mitbringt und als Co-Trainer in der Oberliga aktiv gewesen ist, übernimmt also eine Truppe, die durchaus das Zeug dazu hat oben anzugreifen. Er sieht das nicht ganz so, FuPa Niederrhein erzählt er mit Zurückhaltung: „Der MSV hat diese Saison eine gute Runde gespielt. Diese wollen wir nächste Saison bestätigen. Nicht mehr und nicht weniger. Wichtig ist jedes Spiel mit Demut, Respekt aber vollen Einsatz anzugehen und guten Fussball spielen. Das ist das Ziel. Favoriten sind ganz andere Mannschaften.“

Ein Trainerwechsel zu diesem Zeitpunkt der Saison und und dieser ungefährlichen Ausgangslage, in der sich der MSV befindet, ist doch recht unüblich. Aber die Vereinsführung und auch Tomic selbst haben mit der Spielzeit wohl eher schon abgeschlossen und wollen frühzeitig mit der Vorbereitung für die kommende beginnen. Dazu erklärt er: „Ich wollte die Mannschaft jetzt schon kennenlernen und die letzten zwei Spiele betreuen. Das ist für die Jungs, Verein und mich die beste Lösung. Das beschnuppern vor der kommenden Saison finde ich enorm wichtig!“

Die Mannschaft aus Düsseldorf-Eller hat sich in den vergangen Jahren eigentlich als stabiler Landesligist etabliert, dem in der Saison 2022/23 sogar ein Ausflug in die Oberliga gegönnt war. Nicht nur der Erfolg der letzten Jahre und die Art, wie man im Verein arbeitet haben Tomic imponiert: „Man muss sagen, dass der Verein die letzten Jahre sehr erfolgreich gewesen ist. Man ist mit Ehrgeiz und Elan dabei. Die offene Kommunikation aber auch der Anfahrtsweg sind top. Ich wohne maximal vier Autominuten vom Platz. Besser geht es nicht!“

In seinem Kader sind einige Spieler, die schon in höheren Ligen aktiv gewesen sind. Unter anderem Top-Scorer Aleksander Pranjes, der schon mehrere Regionalliga-Spiele auf dem Buckel hat, die er für den Bonner SC bestritten hat. Abgesehen von diesen herausragenden Einzel-Leistungen, ist Trainer Tomic äußerst angetan von seiner neuen Truppe: „Ich habe die letzte Woche die Trainingseinheiten geleitet, sowie das Spiel in Lohausen. Das ist eine ganze feine Mannschaft mit einem tollen Mix aus erfahrenen und jungen Spielern. Der Charakter der Jungs ist Top!“ Der Großteil dieses charakterlich starken Kaders soll dem MSV wohl treu bleiben, berichtet er.

Der MSV hat einen neuen Trainer auf der Bank, der nach außen hin Ruhe ausstrahlt und sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, was die kommende Spielzeit angeht. Es bleibt zu beobachten ob Tomic der Mann sein wird, der den MSV wieder zu alter Stärke zurückführt.