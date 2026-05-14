Goran Djuranovic: „Wir wollen das Beste herausholen“

Goran Djuranovic ist zuversichtlich, dass die SG Malsburg/Marzell-Wollbach den Klassenerhalt in der Kreisliga A, Staffel West, noch realisieren kann. – Foto: Verein

Herr Djuranovic, die SG Malsburg/Marzell-Wollbach hatte in der vergangenen Woche spielfrei und konnte nicht eingreifen, während der TuS Lörrach-Stetten II und der FC Bad Bellingen II jeweils einen Punkt geholt haben. Wie ist Ihre Meinung zum vergangenen Spieltag? Hat es Sie geärgert, dass die Konkurrenten gepunktet haben, oder waren Sie froh, dass keiner mit drei Punkten davongezogen ist?

Goran Djuranovic: Ehrlich gesagt, sehen wir gar nicht so viel darauf, was die anderen tun. Wir konzentrieren uns nur auf die eigenen Aufgaben. Wir wollen in den nächsten fünf Spielen bis zum Schluss das Beste herauszuholen und so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Sicher, man muss schon ein bisschen auf die Konkurrenten schauen, aber wirklich nur minimal. Weiterlesen: Goran Djuranovic, SG Malsburg/Marzell-Wollbach: "Wir wollen das Beste herausholen" (BZ-plus)