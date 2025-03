Gonzalo Castro: „Ich hatte einfach wieder Lust zu kicken“

Gonzalo Castro absolvierte während seiner sportlichen Laufbahn für Jugendklub Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart insgesamt 421 Partien als Profi in der Bundesliga. Darüber hinaus konnte er fünfmal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft überstreifen. Mittlerweile ist die Laufbahn als Kicker in der Beletage beendet, die Liebe zum Ball aber unverändert geblieben. So heuerte der heute 37-Jährige im Januar bei Amateurverein TuS Roland Bürrig in der Kreisliga B an. Nach zahlreichen Trainingseinheiten mit der Mannschaft stand nun das erste Heimspiel an.

Für die Mannschaft freilich eine ungewohnte Situation. Wie geht man als Hobby-Kicker mit einem ehemaligen Fußball-Profi um? Herrmann berichtete: „Am Anfang war es so, dass die Mitspieler enormen Respekt vor ihm hatten.“ Das führte dazu, dass sie mitunter Angst hatten, Fehler zu machen. Weil aber Castro keine Star-Allüren hegt oder eine Sonderbehandlung einfordert, legte sich diese Nervosität schnell. Der 37-Jährige ist demnach einer der ersten Freiwilligen, die die Tore nach dem Training vom Platz tragen, Leibchen holen oder Hütchen einsammeln. „Er hat sich super eingefügt“, lobte auch Kapitän Patrick Paffrath.

Über die sportlichen Qualitäten herrschen überdies ohnehin keine zwei Meinungen unter Spielern und Verantwortlichen. Gerade der erste Kontakt am Ball, so Paffrath, sei beeindruckend. Zudem helfe Castro beim taktischen Stellungsspiel während der Partie. „Die Jungs können sich viel von ihm abgucken“, merkte Coach Herrmann an. Er ist sich bewusst darüber, dass er seinem prominenten Neuzugang in Team- und Taktiksitzungen keine neuen Inhalte vermitteln kann, aber ein verlängerter Arm des Übungsleiters ist Castro auch nicht. „Der Trainer hat die Jungs schon gut im Griff“, sagte der gebürtige Wuppertaler lächelnd.

Nicht nur durch Castros Verpflichtung sind die Ambitionen des Klubs hoch. In der laufenden Saison noch ohne Niederlage will Herrmann in die Kreisliga A und perspektivisch noch weiter aufsteigen. Dafür arbeite der Verein kontinuierlich. Für Castro steht zunächst der Wunsch, verletzungsfrei zu bleiben, und der Spaß im Vordergrund. „Ich hatte einfach wieder Lust, mit den Jungs zu kicken und herumzualbern“, erzählte er.